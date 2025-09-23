El Ayuntamiento de Las Torres, indignado con Delegación por su papel en la consulta por la planta de biogás

"La Delegación del Gobierno solo aportará el censo electoral para la consulta popular sobre la instalación de una planta de biometano en Las Torres de Cotillas", así lo aseguran desde el consistorio "a pesar de sus requirimientos".

"Este Ayuntamiento había pedido el mismo trato que el Gobierno de España ha dado a otros municipios en casos parecidos. Como el de Villanueva de la Serena-Don Benito, en 2022, donde la Delegación en Extremadura se encargó del dispositivo integral de la votación”, señaló el alcalde torreño, Pedro José Noguera.

Según advirtió el primer edil, este martes, 23 de septiembre, tenía una reunión con el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, a la que no ha asistido. "Me he reunido con sus técnicos, a los que agradezco su tiempo y dedicación, pero Lucas ha demostrado que el pueblo de Las Torres de Cotillas no merece su atención", indicó el alcalde.

La próxima semana

Noguera acordó con los técnicos volver a reunirse con la mayor premura para poder trabajar el censo electoral necesario para la consulta. “Hasta que no lo tengamos, no podremos someterlo a la correspondiente exposición pública y que comiencen a correr los plazos para votar", informó el primer edil, que espera que esa reunión se celebre la próxima semana.

Asimismo, "se creará una comisión de coordinación donde también estarán presentes miembros de la administración regional, como el director general de Administración Local, Francisco Abril".

"Españoles de segunda"

El Ayuntamiento torreño había solicitado "colaboración en materia de apoyo logístico, de seguridad y de supervisión administrativa para la votación, tal y como se comprometió la anterior delegada del Gobierno, Mariola Guevara. Pero nos hemos encontrado con que el nuevo delegado se ha cerrado en banda y solo nos ha dejado abierta su puerta para la colaboración administrativa", evidenció Noguera.

De esta manera, Las Torres de Cotillas "no contará con la colaboración del Gobierno de España en los aspectos que había solicitado: planes de actuación de Guardia Civil y Policía Nacional, material electoral, logística de locales y mesas, o transmisión de datos y escrutinio provisional".

"Ante esta situación y el retraso acumulado vamos a hacerla con nuestros propios medios, aunque nos sintamos españoles de segunda por esta clara desigualdad respecto a otros municipios. Las Torres de Cotillas no se merece este maltrato por parte del Gobierno de España", denunció.