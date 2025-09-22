Abierto el plazo para conseguir una de las 2.500 plazas en la Universidad Popular de Lorca

En el apartado de Idiomas, cabe destacar, el incremento de opciones, incluyendo francés, alemán y japonés; y continúan los cursos de inglés AI, A2, B1, B2 y C1 (ingles conversación con nativo), enfocados a la obtención de la certificación de Cambridge.

Dentro del área de Artesanía, destacan las novedades de ‘Pintura sobre textil’, ‘Ganchillo y Crochet’; además, se mantienen los tradicionales cursos de ‘Restauración de muebles’, ‘Bordados’ y ‘Costura creativa’, teniendo que añadir una opción más en horario de mañana, debido a la gran demanda que tienen estos talleres.

En Fotografía, se ha completado la programación añadiendo cursos de mañana y tarde. Y un curso avanzado de ‘Retos fotográficos’. En Informática y TIC, se siguen manteniendo los cursos de iniciación o nivel avanzado, pero se incorpora este año la temática de Inteligencia Artificial (IA).

También amplía con distintos talleres el Área de ‘Música Tradicional y Moderna’, incluyendo:

-6 talleres de Música y movimiento (de 4 a 6 años); 10 de lenguaje musical (de 7 años en adelante); 1 taller de piano, Flauta, Clarinete, Violín, Guitarra Clásica, Viento Metal, Percusión y Canto.

Otras novedades son las relacionadas con la Música moderna: Guitarra Eléctrica y Composición Musical Moderna.

Como ha sido tradicional en la UP, continúa la Escuela Lorquina de Trovos, Cuadrillas y Guitarra Española.

En Salud Integral, destaca el nuevo curso ‘El arte de sanar la soledad: del silencio a la luz’, además de otros que han tenido en años anteriores gran aceptación, como: 8 cursos de Pilates, 2 de yoga, y 4 cursos que se incluyen en el área de Baile: con Salsa y Bachata; además de Sevillanas y Estilos tipo zumba.

Dentro de la línea de Autocuidado y habilidades para la vida cotidiana, sin duda cabe resaltar ‘Skincare. Cuidado de la piel y maquillaje’.

Se mantiene la realización del PER (Patrón de embarcaciones deportivas).

En el área de Patrimonio, Historia y Literatura se siguen programando ‘Historia de Lorca’, ‘Escritura Creativa’ y las ‘Conversaciones con la sociedad Actual’ (Cafés Filosóficos). Además del juego lorquino de las ‘Señas’.

En Medio Ambiente y Naturaleza también hay novedades, como el ‘Taller de introducción al mundo de la micología’.

En Infantil, se incluyen ‘Danza Infantil’, con 7 cursos (desde los 3 a los 18 años) e ‘Ingles Divertido’; además de ‘Musicoterapia infantil’ y el ‘Taller de juegos de mesa para niños’.