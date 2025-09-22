Cultura
Abierto el plazo para conseguir una de las 2.500 plazas en la Universidad Popular de Lorca
La incorporación de una sede en Sutullena permite incrementar la oferta en casi un 30%
2.500. Ese es el número de plazas disponibles este curso para los casi cien talleres que organiza la Universidad Popular de Lorca, y para los que ya se ha abierto el plazo de inscripción. Así lo informaba el edil delegado de Cultura, Santiago Parra, que hacía hincapié en el aumento de plazas –casi un 30%– que ha permitido la incorporación de una segunda sede para la institución.
"Contar con dos espacios por parte de la Universidad Popular que tengan carácter multidisciplinar amplía sin duda las posibilidades en el desarrollo de los propios cursos que desarrollan, pero también supone ampliar la oferta de sedes para distintas agrupaciones, asociaciones y entidades que deseen llevar a cabo sus reuniones, encuentros, citas, ensayos y eventos, dando como resultado un magnífico avance dentro del abanico de instalaciones en el municipio dirigidas a este fin", explicaba el concejal.
Ubicada en Sutullena, detrás del centro de salud del citado barrio, Parra Soriano explicaba que esta segunda ubicación se configura como un "enclave destacado para el desarrollo de distintas actividades y talleres de todo tipo" en conjunción con el espacio de La Alberca. Por lo que respecta al proceso de matriculación, cabe reseñar que el trámite ya está abierto, siendo posible realizarlo hasta el 6 de octubre. En concreto, se podrá realizar de manera física en ambos: en el Centro de La Alberca; en horario de 9 a 14 horas y, a partir del día 29 de septiembre, se suma en horario de tarde, de 18 a 20 horas, Sutullena. También de forma online, a través de la web del Ayuntamiento.
Múltiples disciplinas
En el apartado de Idiomas, cabe destacar, el incremento de opciones, incluyendo francés, alemán y japonés; y continúan los cursos de inglés AI, A2, B1, B2 y C1 (ingles conversación con nativo), enfocados a la obtención de la certificación de Cambridge.
Dentro del área de Artesanía, destacan las novedades de ‘Pintura sobre textil’, ‘Ganchillo y Crochet’; además, se mantienen los tradicionales cursos de ‘Restauración de muebles’, ‘Bordados’ y ‘Costura creativa’, teniendo que añadir una opción más en horario de mañana, debido a la gran demanda que tienen estos talleres.
En Fotografía, se ha completado la programación añadiendo cursos de mañana y tarde. Y un curso avanzado de ‘Retos fotográficos’. En Informática y TIC, se siguen manteniendo los cursos de iniciación o nivel avanzado, pero se incorpora este año la temática de Inteligencia Artificial (IA).
También amplía con distintos talleres el Área de ‘Música Tradicional y Moderna’, incluyendo:
-6 talleres de Música y movimiento (de 4 a 6 años); 10 de lenguaje musical (de 7 años en adelante); 1 taller de piano, Flauta, Clarinete, Violín, Guitarra Clásica, Viento Metal, Percusión y Canto.
Otras novedades son las relacionadas con la Música moderna: Guitarra Eléctrica y Composición Musical Moderna.
Como ha sido tradicional en la UP, continúa la Escuela Lorquina de Trovos, Cuadrillas y Guitarra Española.
En Salud Integral, destaca el nuevo curso ‘El arte de sanar la soledad: del silencio a la luz’, además de otros que han tenido en años anteriores gran aceptación, como: 8 cursos de Pilates, 2 de yoga, y 4 cursos que se incluyen en el área de Baile: con Salsa y Bachata; además de Sevillanas y Estilos tipo zumba.
Dentro de la línea de Autocuidado y habilidades para la vida cotidiana, sin duda cabe resaltar ‘Skincare. Cuidado de la piel y maquillaje’.
Se mantiene la realización del PER (Patrón de embarcaciones deportivas).
En el área de Patrimonio, Historia y Literatura se siguen programando ‘Historia de Lorca’, ‘Escritura Creativa’ y las ‘Conversaciones con la sociedad Actual’ (Cafés Filosóficos). Además del juego lorquino de las ‘Señas’.
En Medio Ambiente y Naturaleza también hay novedades, como el ‘Taller de introducción al mundo de la micología’.
En Infantil, se incluyen ‘Danza Infantil’, con 7 cursos (desde los 3 a los 18 años) e ‘Ingles Divertido’; además de ‘Musicoterapia infantil’ y el ‘Taller de juegos de mesa para niños’.
