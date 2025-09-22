Suspendidas las oposiciones a Administrativo en Águilas por un posible "conflicto de intereses"

El Ayuntamiento de Águilas ha anunciado que suspende la realización de la primera prueba selectiva de la oposición, que debería comenzar el día 22 de septiembre, para cubrir 3 plazas de Administrativo, hasta que no se resuelvan las alegaciones presentadas por Comisiones Obreras.

Comisiones Obreras considera que ha podido existir un conflicto de intereses e incompatibilidad en el nombramiento de algunos miembros del Tribunal Calificador, debido a que algunos aspirantes que tienen la condición de funcionarios interinos "tienen una relación directa como jefe y subordinado; es decir, algunos miembros del Tribunal Calificador deberán juzgar a opositores que están bajo su autoridad".

El sindicato también ha denunciado "la poca transparencia y el derecho a la información a la que tienen derecho los opositores, puesto que no se han publicado los motivos por los cuales se ha recusado al Órgano de Selección, así como el motivo por el cual ha sido sustituida una vocal del Tribunal Calificador y su sustitución no ha sido publicada en el BORM".

CC OO lamenta que posiblemente algunas actuaciones que se están llevando en este procedimiento selectivo, "pudieran ocasionar daños o perjuicios irreparables, o al menos de difícil reparación".