Reclaman medidas para hacer el Casco Histórico de Lorca más amigable a los peatones

Desde 1999, la ONU reconoce el 22 de septiembre como el 'Día Mundial sin Coches'. Esta efeméride, de calado mundial, llega a la gran mayoría de ciudades del mundo, y Lorca no podía ser menos. De hecho, con motivo de la celebración, el Foro Casco Histórico de la Ciudad del Sol ha aprovechado para volver a reclamar medidas concretas que permitan reducir el número de coches en toda la ciudad pero, especialmente, en la zona antigua.

"Es necesario transformar el Casco Histórico en un espacio más habitable, accesible y libre de barreras", señalan desde la entidad, a la vez que proponen varias actuaciones encaminadas a conseguir un modelo de ciudad "más respetuoso con su entorno, su historia y su ciudadanía". Entre ellas, destaca la petición para eliminar el aparcamiento de la Plaza del Caño, una de las plazas más singulares y bellas de la vieja ciudad, que a diario se ve 'tomada' por vehículos de todo tipo. "Su uso actual como zona de estacionamiento compromete su estética, su funcionalidad como espacio público y su conservación", apuntan desde la entidad, que sugiere trasladar los aparcamientos a zonas aledañas con menor valor patrimonial.

Plaza del Caño, repleta de vehículos estacionados. / Daniel Navarro

Del mismo modo, desde el Foro se reclama la instalación de bolardos inteligentes en calles como Santiago o la zona de la iglesia de Santa María, para así poder regular el acceso mediante lectores de matrícula o mandos autorizados; así como la creación de un aparcamiento en los antiguos depósitos de los Canales del Taibilla, situados a escasos metros del Ayuntamiento. No obstante, en este caso ya se encuentra en proceso de licitación el proyecto para la renaturalización del lugar, habiéndose descartado la posibilidad de habilitarlo como zona de estacionamiento.

Asimismo la entidad recuerda que ya existe un diseño para semipeatonalizar el Casco Histórico, elaborado por el arquitecto Sebastián García, que contempla recorridos alternativos, señalización respetuosa con el entorno y acceso garantizado a residentes y servicios, que nunca ha llegado a aplicarse. "Con estas medidas, desde el Foro no sólo se busca reducir el tráfico y la contaminación en el Casco Histórico, sino también mejorar la calidad de vida de sus vecinos y vecinas, fomentar el turismo cultural y proteger el legado arquitectónico de Lorca", culmina el escrito.

Zona de Bajas Emisiones

Teniendo en cuenta las propuestas del Foro, la iniciativa que más se acerca es la futura implementación de la Zona de Bajas Emisiones. Compuesta por diversas medidas, en el marco de las actuaciones previas a su puesta en marcha se ha acometido la renovación de las principales calles de casco antiguo con el objetivo de 'calmar el tráfico' a través de la equiparación de las rasantes y la instalación de asfalto de última generación. Además, a estas obras se suma la puesta en marcha de sistemas de monitorización del tráfico, señales de aviso y advertencia.

Vehículos circulando por Lope Gisbert. / Daniel Navarro

En este sentido, cabe recordar que el Ayuntamiento avanza en los trámites para la aprobación de la Ordenanza reguladora de la ZBE, que se espera esté aprobada en breve. Así lo indicaba a esta Redacción la edil responsable de Medio Ambiente, María Hernández,: "no vamos a agotar el plazo impuesto por el Ministerio, la idea es que esté len funcionamiento bastante antes", es decir, antes de que llegue el próximo mes de diciembre.