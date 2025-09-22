Pedro Sánchez Pujante, nombrado Maestro del Vino 2025 en un emotivo homenaje

Dentro del programa oficial de la Fiesta del Vino 2025, el Museo del Vino de Bullas acogió este pasado sábado el acto de nombramiento del Maestro del Vino 2025, que este año ha recaído en la figura de Pedro Sánchez Pujante, conocido como “Pedro el de la Patrona”.

El evento, cargado de emoción y simbolismo, rindió homenaje a una persona cuya vida ha estado íntimamente ligada al mundo del vino

El evento, cargado de emoción y simbolismo, rindió homenaje a una persona cuya vida ha estado íntimamente ligada al mundo del vino, tanto por su labor como viticultor, como por su implicación activa en la conservación de las tradiciones locales a través de su pertenencia a la Peña La Uva.

Distinción honorífica

La Alcaldesa entregando el Niño Baco al Maestro del Vino 2025 / La Opinión

Durante el acto, Pedro Sánchez recibió el Niño Baco o Niño de las Uvas, una distinción honorífica que reconoce su trayectoria y dedicación al patrimonio vitivinícola de Bullas. Visiblemente emocionado, expresó su gratitud: “Nunca he trabajado en este mundo de la viña y el vino esperando reconocimientos, pero recibirlos especialmente de mi gente y de mi tierra me llena el corazón”.

Su esfuerzo incansable ha contribuido de manera significativa a la valorización del patrimonio vitivinícola local”, subrayando el valor de personas como Pedro en la transmisión de la cultura del vino a las nuevas generaciones María Dolores Muñoz — Alcaldesa de Bullas

La Alcaldesa de Bullas, María Dolores Muñoz, destacó la figura del homenajeado señalando que “su esfuerzo incansable ha contribuido de manera significativa a la valorización del patrimonio vitivinícola local”, subrayando el valor de personas como Pedro en la transmisión de la cultura del vino a las nuevas generaciones.

Además, sus compañeros de la Peña La Uva ofrecieron un entrañable homenaje con música y danzas tradicionales, recordando que el folklore sigue muy presente y vivo en las celebraciones del municipio.

El nombramiento de Pedro Sánchez como Maestro del Vino 2025 supone un reconocimiento a toda una vida dedicada al campo, al vino y a las raíces culturales de Bullas.