Muere por un tropiezo en la carretera que separa Beniel de Orihuela mientras se decide qué comunidad envía una ambulancia

Antonio Morales murió en el Hospital Vega Baja porque la ambulancia tardó 47 minutos en socorrerlo, aseguran sus hijos, Antonio, Raúl e Irene, que van a presentar una demanda por la vía penal. Este bombero jubilado de 73 años, vecino de la pedanía murciana de Puente Tocinos, iba el pasado día 10 con su bicicleta por La Vereda del Reino cuando se topó con un bache muy pronunciado que le hizo perder el control y acabó estrellándose contra un poste de la luz que estaba protegido con una viga de hierro, golpeándose en el hombro y en el tórax.

Una señora mayor que caminaba por la zona vio el accidente, sobre las 10 horas, y avisó a una empresa cercana, donde una empleada rápidamente, solo tres minutos después, alertó al 112, con la mala suerte de que la caída se produjo en el linde entre Murcia y Alicante. Tardaron varios minutos en asignarle una ambulancia, explica el hijo mayor, Antonio, porque al ser una zona limítrofe entraron en juego las competencias autonómicas: desde dónde enviar el recurso, y -a su juicio- decidieron la peor opción.

Antonio era un gran aficionado a las rutas en bici / Información

La vía, con casas a un lado y a otro a lo largo de sus 3 kilómetros, hace de "frontera" entre ambas provincias sin apenas diferencias salvo que en el margen murciano hay acera y en el alicantino no. Un camino emblemático sobre el que el Ayuntamiento de Beniel incluso creó la ruta "Entre dos reinos", que une los dos grandes mojones que se levantaron como línea divisoria entre las coronas de Castilla y Aragón en 1305 tras años de enfrentamientos y litigios para aclarar los límites, con la pedanía de El Mojón, donde se encuentra otro hito de separación -el del Abuelito- que delimita los términos municipales de Beniel y Orihuela.

Flores en recuerdo de Antonio, en el lugar del accidente / Información

La llamada de alerta fue clara: un señor había tenido un accidente, tenía un fuerte dolor en el costado, le costaba respirar y se estaba mareando. La mujer pidió una ambulancia con urgencia, a lo que le dijeron que iban a enviar una desde Orihuela. La alertante, sabiendo que la localidad estaba a más kilómetros que Beniel, a tan solo dos, dijo que desde allí tardarían solo unos minutos. Incluso, por si la llamada estaba geolocalizada, se fue al otro lado de la carretera para que vieran que estaba en Murcia, pero decidieron mandarla desde Orihuela.

Por el camino, por las obras del AVE, se tenían que desviar por los Pinochos, como se les conoce en la zona a los mojones, cosa que quisieron evitar y se perdieron. Hasta tuvo que reconducirlos la Policía Local oriolana, cuenta Antonio. Para colmo, no era un SAMU con personal médico, sino que tan solo llegó un auxiliar de clínica y el chófer, que lo cogieron a peso para introducirlo en el vehículo, y eso a pesar de que su padre podía tener un neumotórax -a la espera de lo que diga la autopsia-.

A las 11.05 horas, más de una hora después de su tropiezo, llegó al Hospital Vega Baja, donde pocos minutos después entró en parada y falleció.

Buscando respuestas

Desde entonces, sus hijos no han descansado en busca de respuestas. Se han reunido con los servicios jurídicos del centro hospitalario, han pedido la grabación de las cámaras de seguridad y han solicitado al 112 el contenido de la llamada de auxilio. Según Antonio, la llamada de auxilio saltó automáticamente al 112 de Murcia, que lo derivó a Orihuela.

"El nivel de incompetencia es tal que hasta he tenido que ir al Instituto Cartográfico de la Comunidad Valenciana para ver dónde está la frontera exactamente, porque ni ellos lo saben", lamenta. En este sentido, ha averiguado que la vía pertenece a Beniel, aunque las casas del margen derecho tengan su catastro en Orihuela. Con todo, advierte, la Policía tiene en cuenta el lugar donde se produjo el accidente, en este caso, el bache, y no donde acabó chocando su padre. Pero es que además, insiste citando los convenios de emergencias sanitarias de Murcia y la Comunidad Valenciana, ambas administraciones "tenían el deber de enviarle el recurso más próximo", ya que en los convenios prima la inmediatez, y luego se pasan la factura si el accidentado no es de su territorio.

Visor cartográfico del punto del accidente / Información

Antonio hasta ha hecho el recorrido desde el centro de emergencias de Beniel hasta el lugar del accidente. "Con un vehículo particular, respetando la velocidad y con un coche delante se tarda cuatro minutos", tal y como muestra en un vídeo.

La Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana, por su parte, ha abierto un expediente informativo para esclarecer lo ocurrido, según fuentes sanitarias consultadas por este periódico.

Antonio recibiendo un reconocimiento por su labor de bombero de la mano del entonces alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara / Información

Mientras, esta familia, de la pedanía murciana de Puente Tocinos, no para de darle vueltas a un fatídico accidente que acabó con la vida de Antonio en la víspera de su 74 cumpleaños tras 40 años de servicio a los demás, con méritos reconocidos por el Ayuntamiento de Murcia, bajo la sospecha de no haberlo atendido adecuadamente, en un lugar donde unos mojones siguen en pie, más de siete siglos después, marcando el límite entre la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana como si el paso del tiempo no hubiese afectado a su estado ni función con un trágico desenlace.

