La Feria de Lorca "supera todas las previsiones" en el primer fin de semana

El primer fin de semana de la Feria de Lorca ha superado todas las previsiones de afluencia. Así lo indicaba, por un lado, el alcalde, Fulgencio Gil, y por otro la edil responsable de Festejos, María de las Huertas García, quienes coincidían en que los actos celebrados durante los primeros días de festejos han registrado "una afluencia extraordinaria".

"Se ha constatado que la Feria de Lorca es de los lorquinos, pero también de cientos, miles de ciudadanos que acuden de las comarcas vecinas para disfrutar de cada uno de los acontecimientos proyectados", aportaba la concejala, que destacaba en encendido de la portada del Huerto de la Rueda, la Feria de Mediodía o la corrida de toros celebrada el pasado domingo como eventos más multitudinarios.

Plaza Arcoíris, llena de gente este sábado. / L.O.

"Ha sido impresionante. Miraras donde miraras, estaba lleno de público disfrutando de la mejor gastronomía en formato tapa, bailando, riendo, cantando… El fin de semana ha sido impresionante. Se han superado todas las expectativas y ya nos adentramos en una semana plagada de actos, donde los más pequeños serán los principales protagonistas" abundaba García Pérez.

Entre los actos que se desarrollarán durante los días que restan de Feria, destacan las representaciones y espectáculos infantiles como el Maratón de Cuentos o 'La Pandilla de Drilo', los conciertos de Vanesa Martín y Antoñito Molina –a punto de colgar el cartel de ‘no hay entradas’– o la Feria de Artesanía de la Región de Murcia. En este último caso, cabe recordar que Feramur se celebrará en Ifelor a partir del jueves, donde se reunirán 92 expositores procedentes de 17 provincias diferentes.

Calle Álamo durante el pasado fin de semana. / L.O.

Por último, la edil aprovechaba para recordar que la Feria y Fiestas de septiembre es una feria "de todos y para todos", puesto que en el progama se incluyen actos y espectáculos para los más pequeños, pero también para los jóvenes, y los más mayores. "El programa se ha elaborado con sumo interés para permitir un abanico de posibilidades" apuntaba, para terminar destacando que "a respuesta del público está siendo magnífica en todos los sentidos".

Más aseos y contenedores

Con respecto a la Feria, cabe destacar que antes del inicio de las festividades en el centro urbano el Ayuntamiento atendía las demandas de los vecinos de la zona, instalando en un solar de la calle Álamo varios aseos químicos, urinarios y contenedores para intentar reducir las conductas incívicas, que habían puesto a los habitantes en pie de guerra. Además, el trabajo de los equipos de limpieza permitía que el casco antiguo amaneciese con las principales calles y plazas baldeadas. "Apelamos a la concienciación de todos y agradecemos la respuesta de lorquinos y visitantes. A pesar de la gran cantidad de personas que se daban cita estos días en la ciudad las incidencias han sido muy puntuales y solventadas rápidamente", señalaba María de las Huertas García en este sentido.