Arrancan las obras para dotar a la residencia Domingo Sastre de Lorca de 36 plazas más

La reforma integral de la residencia pública 'Domingo Sastre' de Lorca culminará en abril del año próximo con la reapertura de las dos últimas plantas, donde se habilitarán 36 plazas adicionales. Con tal fin, la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad realizará una inversión de más de tres millones de euros –procedentes de Fondos Europeos– que servirán para sufragar unos trabajos que se iniciaban este lunes. Así, la residencia lorquina experimentará un aumento de capacidad superior al 50%, puesto que en la actualidad acoge a 60 usuarios y, una vez finalicen los trabajos, se podrá atender a 96 personas.

Según explicaba uno de los técnicos del IMAS, cada planta contará con 12 habitaciones individuales y 3 habitaciones dobles, todas con baño incorporado. Además, en todas las plantas se habilitará un comedor amplio, así como una sala de enfermería, para que los usuarios no tengan que desplazarse a otras plantas cuando necesiten estos servicios. También contarán con aseos geriátricos, sala de estar de personal y almacenes; y se mejorarán los ascensores y la accesibilidad de todo el conjunto.

Uno de los técnicos del IMAS detalla el proyecto a la consejera y el alcalde. / Daniel Navarro

"Se proporcionarán espacios individualizados, más funcionales y adaptados a las necesidades de los usuarios, garantizando así su bienestar y mejorando su calidad de vida. Las habitaciones se han diseñado, además, para que las sientan suyas, y no como una estancia neutra", aportaba la consejera responsable del ramo, Conchita Ruiz, que visitaba las obras junto al primer edil lorquino, Fulgencio Gil.

Al respecto de las actuaciones, cabe destacar que también incluyen una adaptación del edificio para mejorar su relación con el paisaje, aprovechando su condición de mirador, potenciando la entrada de luz natural y permitiendo que los usuarios disfruten de unas mejores vistas del entorno; así como una mejora de la sostenibilidad, pues en la cubierta se instalarán placas solares. Consultada al respecto del personal necesario para cubrir el aumento de residentes, Ruiz Caballero confirmó que se reaizarán las contrataciones necesarias.

Desde 2023

En cuanto al proyecto de transformación de la residencia ‘Domingo Sastre’, es importante señalar que comenzó en 2023 con el acondicionamiento de los jardines y la creación de nuevas zonas de disfrute al aire libre para los usuarios. En una superficie de más de 4.000 metros cuadrados se proyectaron espacios más accesibles, con plantación de arbolado, así como áreas de circuitos biosaludables o nuevas zonas de sombraje con pérgolas bioclimáticas. También se adaptó un área para los residentes con movilidad reducida.