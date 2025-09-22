El alcalde de Cieza pierde la cuestión de confianza vinculada a los presupuestos municipales

Tomás Rubio, regente de la localidad, había presentado unos presupuestos municipales vinculados a una cuestión de confianza. Como la semana pasada los presupuestos no fueron aprobados, este lunes se ha llevado a cabo la cuestión de confianza y en el caso de que el alcalde la hubiera ganado se hubieran aprobado automáticamente los presupuestos.

Sin embargo, el resultado ha sido negativo para Rubio. Sólo ha obtenido los 8 votos favorables de su partido (PP) en contraposición de los 12 negativos de la oposición (9 de PSOE y 3 de Vox).

Durante la celebración del Pleno municipal en el que se debatió la cuestión de confianza, los reproches por parte de los tres partidos políticos fueron constantes, ya que la gestión municipal se encuentra paralizada desde que hace un año y medio el PP rompiera unilateralmente el pacto de Gobierno que tenía con Vox tras los resultados electorales de 2023. Desde ese momento, el PP se enrocó en gobernar en minoría, sin dialogar con la oposición, y PSOE y Vox han votado en la mayoría de las ocasiones en contra de las propuestas del Gobierno local.

Ahora, la oposición dispone de un mes de plazo para para llegar a un acuerdo y presentar una moción de censura y un candidato a la alcaldía alternativo. Aunque la disyuntiva prosigue, a pesar de que Jesús Castaño, portavoz Vox, ha afirmado que la parálisis que sufre la localidad es “insostenible” y ha dejado la puerta abierta a buscar una solución con el PSOE, pero afirmando que "están en las antípodas ideológicas". Sin embargo, María Jesús López, portavoz socialista, ha resaltado que “no pactaremos” con Vox y el alcalde ha subrayado que no piensa dimitir, que es lo que le ha exigido la oposición, a quienes ha tildado de “marionetas” de Murcia y de Madrid.

Por tanto, si la oposición no presenta un candidato alternativo los presupuestos serán aprobados y Tomás Rubio seguirá al frente de la alcaldía.