La Virgen de las Huertas llega a San Mateo para celebrar las fiestas de Lorca

Como manda la tradición, la Virgen de las Huertas ya está en una de las parroquias de la Ciudad del Sol con motivo de la Feria y Fiestas de la ciudad. En concreto, la Patrona llegaba este domingo a San Mateo acompañada de centenares de fieles y la Banda de Música de Lorca. Saliendo desde su Santuario tras una misa de despedida, y portada por los mozos del convento en uno de los tronos de menor peso, la imagen recorría la alameda a la que da nombre, el puente de la Torta y las alamedas hasta entrar al casco urbano. Durante el recorrido, las campanas de San Mateo volteaban para anunciar la próxima llegada de la talla de Sánchez Lozano.

El regreso de la Virgen de las Huertas a Lorca por Feria, en imágenes /

Allí, en en pleno centro de la ciudad, se celebrarán varias misas, oficiadas por sacerdotes de toda la Región en su honor a lo largo de la semana, destacando que el jueves 25, a las 19:30, acudirá el Obispo de la Diócesis de Cartagena, monseñor Lorca Planes. Esta primera Eucaristía era oficiada por el Vicario de Lorca, D. Francisco Fructuoso Andrés, y amenizada por 'Coros y Danzas de Lorca'.

En este sentido, cabe destacar que por la parroquia San Mateo, además, pasará el Vicario Episcopal de Caravaca-Mula, el de Evangelización y el de Murcia, así como el Vicario General de la Diócesis. Será el domingo 28 a las 11 horas cuando tenga lugar la última de las misas, que servirá de despedida a la Virgen antes de iniciar su regreso hasta el santuario patronal. Este recorrido, que también recibirá acompañamiento musical por parte de la Banda de Música, marcará el fin simbólico de las fiestas lorquinas hasta el próximo año.