La romería ciezana honró a su patrona

Este domingo fue la fecha esperada por los devotos de la patrona de la localidad quienes, como desde hace 62 años, acompañaron a la Virgen del Buen Suceso en su regreso a su santuario, situado en el collado de la Atalaya.

En este sentido, la ansiada romería ciezana se lleva celebrando en la localidad anualmente, desde 1963, con solo tres excepciones debidas a causas de fuerza mayor: una DANA (en 2019) y la pandemia del coronavirus (en 2020 y 2021).

A las 7:00 horas del domingo se celebró la misa, en la Iglesia de la Asunción, en honor a ella. A continuación, a las 8:00 horas, los cohetes despertaron al municipio. Posteriormente, la imagen majestuosa, obra original del escultor murciano Juan González Moreno de 1942, ya que la anterior, de dimensiones más reducidas, fue destruida durante la Guerra Civil, fue procesionada por el angosto camino de subida al monte ciezano, custodiada por el verdor exuberante de miles de pinos y percibiendo el aroma de la naturaleza a su paso, anunciándole donde residirá todo el año.

Cuando llegó a la Atalaya, se ofició una misa en su honor y la bendición de los campos, desde el santuario de la patrona, a las 11:00 horas. Posteriormente, quedaron por delante varias horas de asueto para que los ciezanos y ciezanas que poblaran el mítico monte disfrutarán, en un ambiente festivo, de la naturaleza, de los amigos y de la familia, y, por supuesto, de la comida.

Finalmente, la patrona ya está en su casa, y fue arropada por el fervor de los fieles, quienes prosiguen una tradición que se mantiene desde hace seis décadas y que desean que se preserve para siempre.