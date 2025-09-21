840.000 euros por vertidos al río Vélez, que desemboca en el Pantano de Puentes de Lorca

Más de una década después de que el río Vélez –cuyas aguas desembocan en el lorquino Pantano de Puentes– empezara a recibir vertidos de aguas fecales, el Consejo de Ministros ha impuesto una sanción de 840.000 euros al Ayuntamiento de Vélez-Rubio, responsable de la depuradora desde la que llegan las aguas negras, destruida en 2012 debido a una riada.

Denunciada en varias ocasiones desde que se detectaran los vertidos, la situación provocaba incluso movilizaciones vecinales a través de la plataforma 'Salvemos el río Vélez'. Asimismo, el Pleno local ha tratado de buscar soluciones en diversas ocasiones; de hecho, en unos días el asunto volverá al hemiciclo municipal de la mano de la coalición de izquierdas conformada por IU, Podemos y Alianza Verde.

Estado actual del Río Vélez. / IU Lorca

"El Ayuntamiento de Lorca debe reaccionar y exigir al ayuntamiento vecino de Vélez Rubio, gobernado por un alcalde del PP, que deje de mandarnos la mierda de sus vecinos a Lorca, a nuestro río Vélez y a nuestro Pantano de Puentes", señalaba el portavoz de la formación, Pedro Sosa, que aprovechaba para recordar que las aguas tanto del río como del embalse se utilizan tanto en la industria agrícola local como en la ganadera.

"No entendemos que la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) se esté limitando a inflar a multas al Ayuntamiento de Vélez Rubio, que ni siquiera sabemos si se han pagado, pero no se exija la corrección inmediata del problema que pasa por dotar al municipio de una estación depuradora de aguas residuales dimensionada los habitantes del vecino pueblo almeriense", completaba Sosa Martínez.

En licitación

A este respecto, cabe destacar que hace días la Junta de Andalucía sacó a licitación el proyecto de construcción de la nueva depuradora de Vélez-Rubio. Con una inversión de 5,5 millones de euros, los trabajos cuentan con un periodo de ejecución de 22 meses una vez sean adjudicados.