Lorca contempla ampliar los festejos taurinos para consolidar el Coso de Sutullena

Este mismo domingo el albero de la plaza de toros de Lorca albergará su cuarto festejo desde la culminación de las obras de rehabilitación iniciadas para reparar los daños provocados por los terremotos de mayo de 2011. Unas citas que, hasta ahora, se han contado por éxitos, colgándose el cartel de 'no hay billetes' en cada ocasión. Este hecho, además de la reciente ampliación del aforo hasta las 5.000 personas con la instalación de gradas supletorias en la parte superior, augura buenos tiempos para el coso lorquino, que podría albergar más citas en la próxima temporada.

Así lo indica a LA OPINIÓN el presidente de la plaza –y del Club Taurino de Lorca–, Juan Coronel, quien apunta: "la ampliación va a servir para que Sutullena siga consolidándose. Era una gran demanda desde su apertura y permite que más gente venga y disfrute de ella, que es para lo que luchamos durante el proceso de reconstrucción". De esta forma, la alta asistencia registrada, podría motivar el aumento del número de festejos.

La grada, a rebosar, durante una corrida de toros en Sutullena. / Enrique Soler

"A nivel de aforo es la segunda de la Región, pues solo nos supera la de Murcia, pero a nivel de festejos estamos en tercera posición por detrás de Calasparra. Ese es el objetivo, ir aumentando poco a poco el número de eventos y consolidando la plaza de toros, no solo en la región, sino en todo el sureste", explica Coronel Ruiz. En este sentido, el presidente de la plaza señala que se trata de un empeño a largo plazo: "habrá que ver cómo termina el año. Yo creo que sí, que el objetivo ahora mismo sería aumentar al menos un festejo más al año, y a partir de ahí analizar la respuesta del público. No obstante, ahora seguro que va a estar sobre la mesa el ampliar un festejo más".

Y es que, las corridas de Feria y Semana Santa, que componen el calendario de eventos taurinos de la Ciudad del Sol desde su reapertura, saben a poco a la afición lorquina. De hecho, también se baraja la posibilidad de variar el tipo de evento organizando novilladas o corridas de rejones, en este último caso algo especialmente relevante debido a la amplia afición al mundo del caballo existente en la comarca.

Juan Coronel (i.) junto a Fulgencio Gil y unos aficionados en la plaza de toros de Lorca. / Enrique Soler

Sede y museo

Con todo, y como no podía se de otra manera, Sutullena será el centro neurálgico de la afición taurina local. De hecho, tanto el Club Taurino local como la peña 'Pepín Jiménez' se encuentran a la espera de poder acceder a su nueva sede, que compartirán, en los bajos de la plaza, junto a los futuros negocios hosteleros que se implanten en la misma una vez termine el soterramiento.

Según relata el presidente del citado club, de momento siguen a la espera de que culminen los trámites necesarios para hacer efectiva la cesión. "Queremos que sea una sede abierta a todo el mundo y que quien quiera pueda entrar y disfrutar de ella", apunta, desvelando que también tendrá una parte de museo. "La idea es mostrar la historia taurina de la ciudad, y que los visitantes se adentren en este mundo. De hecho, ya nos han contactado varios coleccionistas privados para cedernos piezas, aunque de momento no tenemos confirmación por parte de toreros lorquinos. Aún es pronto. Una vez esté hecha la sede confirmaremos toda la logística y la distribución de espacios" abunda Juan Coronel, que termina: "será algo muy especial, al nivel de la plaza que tenemos en Lorca".