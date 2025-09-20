Los más pequeños, grandes protagonistas de la Feria de Lorca

"Que los más pequeños formen parte de una de las citas más destacadas del municipio, como es la Feria Grande, disfruten y se lo pasen bien con sus familiares y amigos". Este es el objetivo que se marcaba la edil de Festejos, Mari Huertas García, durante la preparación de la presente edición de la Feria de Lorca, y para conseguirlo se han implementado diversas mejoras.

Entre ellas, destaca la ampliación de la capacidad de los grupos de niños y niñas que pueden tomar parte en la 'Ludoferia' –una de las principales herramientas de conciliación durante las festividades– que este año alcanza el medio centenar de plazas, a diferencia del año pasado, cuando era de treinta; a lo que hay que añadir la hora extra añadida, finalizando, en vez de a las 19, como en 2024, a las 20 horas. Financiado por el Plan Corresponsables, estas actividades se realizarán en la entrada al jardín del huerto del Palacio de Guevara, y se dirigen a niños de 3 a 12 años de edad.

Atracciones dispuestas en el Huerto de la Rueda. / Daniel Navarro

Además, entre las novedades también se incluyen varias atracciones pensadas para el público infantil y dispuestas en el Huerto de la Rueda. Tal es el caso del 'baby volador' con columpios, pero también un 'aerobaby', una especie de canguro con figuras de Disney. Asimismo, entre las opciones para los más pequeños destaca la incorporación de una rueda de caballitos en tonos pastel vintage, que recuerda a los de antaño. En este punto, cabe recordar que también se ha implementado la ampliación del horario para la utilización de los bonos con el descuento infantil para las atracciones en el Huerto de la Rueda.

Concretamente, en los colegios del municipio se han repartido casi 50.000 tickets de descuento, que permiten montar en las atracciones por dos euros desde las 18 hasta las 22 horas –una hora más que el año pasado– este lunes, así como el martes y el jueves.

Espectáculos especiales

Por otro lado, aunque también con el público infantil en mente, en el programa de feria se contemplan diversos conciertos y espectáculos. El más multitudinario será 'Drilo Rock', que se realizará en el Coso de Sutullena el próximo 24 de septiembre, a las 19:30 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

Una cita que se complementa este mismo domingo con la celebración del tradicional ‘Encierro Infantil’, que partirá a las 11 desde la Plaza de España para llegar hasta el citado Coso; y con el concierto 'Lorca Familia Violín Suzuki', el lunes 22 de septiembre, a las 19:30 horas, con entrada libre, en Plaza Real; donde también tendrá lugar la representación infantil gratuita 'Las Cuatro Estaciones', que será el martes 23, a las 18 horas.

Imagen de archivo del encierro infantil de Lorca. / L.O.

"Estamos seguros de que esta Feria será un éxito y una oportunidad para que las familias lorquinas en su conjunto disfruten de las atracciones feriales y las actuaciones infantiles. Animamos a padres, madres, abuelos, tíos …, a participar con los más pequeños en todas las actividades que hemos preparado" señalaba la concejala al respecto de la programación infantil de la Feria 2025.