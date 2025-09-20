Polonia, Senegal y Aragón traen sus bailes tradicionales a Lorca

The Student Song and Dance Ensemble, de Polonia; Ballet Jammu, de Senegal; Agrupación Artística “Amigos de la Jota”, de Teruel; La Cuadrilla de Aguaderas y, por supuesto, Coros y Danzas de Lorca. Estos son los grupos de canto y baile tradicional que estos días recorren la Ciudad del Sol en el marco del Festival Internacional de Folklore 'Ciudad de Lorca'. Organizado por Coros y Danzas de Lorca, que este año celebra su ochenta aniversario, se trata de la trigésimo sexta edición de una cita ampliamente consolidada en el calendario cultural tanto local como regional.

Foto de familia de los grupos participantes en el festival. / L.O.

Tanto es así que, en estos treinta y cinco años de celebración del Festival Internacional, han pasado por Lorca grupos folklóricos de más de setenta países de todo el mundo y de prácticamente todas las Comunidades Autónomas Españolas, haciendo de la ciudad en esos días un lugar de encuentro y amistad entre las diferentes culturas del mundo. Así lo definía durante la presentación del evento Antonia Martínez, presidenta de Coros y Danzas, quien recordaba que el festival es miembro de pleno derecho del CIOFF (Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folklore y de las Artes Tradicionales), un organismo perteneciente a la UNESCO.

Al respecto del festival, que recupera sus fechas de celebración originales durante los días de Feria con motivo del aniversario del grupo, cabe recordar que se trata de una de las grandes celebraciones de la cultura popular de la Ciudad del Sol. Para ello, los grupos visitantes se sumergirán en la identidad lorquina, visitando los museos de Semana Santa y los principales monumentos de la ciudad, tomando parte en demostraciones gastronómicas y disfrutando de las actividades en el recinto ferial.

Historia a la vista

Dentro de las actividades organizadas con motivo del aniversario del grupo, destaca la exposición temporal organizada en colaboración con la Cámara de Comercio; una muestra que permite –hasta el 5 de octubre– contemplar la historia del grupo en siete escaparates del centro de la ciudad. Libros, complementos, muñecos del mundo, una parte de los premios y distinciones recibidas en los festivales más prestigiosos en el ámbito internacional o piezas de cerámica y cristal son algunos de los elementos dispuestos para su visionado.