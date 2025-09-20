Cristóbal Casado recoge el testigo de Mari Carmen Moreno y ya es alcalde de Águilas

Con un recuerdo a su antecesora en el cargo, Mari Carmen Moreno, con quien llegó a la política, arrancó el nuevo alcalde de Águilas, Cristóbal Casado, su discurso en la toma de posesión de su nuevo cargo: «Pasará a la historia como la mejor dirigente del Ayuntamiento de Águilas», dijo de su antecesora. La Sala Julio Castelo del Auditorio y Palacio de Congresos Infanta Doña Elena se llenó para celebrar el pleno extraordinario en el que Francisca Gallego recogió el acta de concejal que Mari Carmen Moreno dejó libre, para dar paso a una votación con la que se designó al nuevo alcalde de la ciudad costera. Gracias a la mayoría absoluta del PSOE, Cristóbal Casado, de 37 años y profesor de Educación Física, fue proclamado alcalde.

Con 27 años llegó al Ayuntamiento, en las elecciones de 2015, en las que el PSOE fue la lista más votada. En ese primer equipo de gobierno le delegaron las concejalías de Juventud y Deportes, llegando a gestionar durante estos 10 años un total de 14 concejalías

En el acto estuvo presente el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, además de un amplio elenco político, como la diputada nacional del PSOE Irene Jódar, los directores generales aguileños Eva Reverte y Javier Rollán, o varios diputados autonómicos, entre ellos los aguileños Juan Andrés Torres y Antonio Landáburu. Tampoco faltó una amplia representación del tejido asociativo, comercial, empresarial y deportivo del municipio, pero sobre todo el nuevo alcalde estuvo arropado de su familia.

Foto de grupo del equipo de Gobierno municipal. | JAIME ZARAGOZA

Cristóbal Casado pidió recibir el bastón de mando de manos de su antecesora, y ya como nuevo alcalde se sinceró comentando que «reconozco que cuando me comentó (Mari Carmen Moreno) su intención de abandonar la alcaldía y proponerme como alcalde, me invadieron diferentes emociones, ya que mi primera respuesta hubiera sido un no rotundo», pero «Mari Carmen fue quien confió en mí con tan solo 27 años y conforme iba pasando el tiempo, notaba que esa confianza iba en aumento, asignándome nuevas concejalías, la portavocía o incluso la organización de las campañas de vacunación masivas durante la pandemia». «Son algunos de los motivos por los que me sentía en deuda con ella», dijo.

«Una vez tomada esta meditada decisión, continuamos con un compromiso firme y claro por mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas», añadió Casado, que se marca como hoja de ruta continuar desarrollando el programa electoral con el que el PSOE concurrió a las pasadas elecciones, «con proyectos tan ambiciosos como la rehabilitación de la Casa Ruano o la segunda y última fase de la rehabilitación del embarcadero del Hornillo», entre otros proyectos que detalló. También «seguiremos solicitando a las administraciones competentes todas aquellas iniciativas que sean de interés para nuestro municipio, fundamentalmente en materia de seguridad, educación y sanidad».

El nuevo alcalde también envió un mensaje a los partidos de la oposición: «Van a encontrar en mí capacidad de entendimiento y con una sola exigencia: respeto», dijo, explicando que «como gestores públicos, somos la representación de nuestro municipio desde el primer concejal hasta el último, por eso debería reinar entre todos los grupos la cordialidad y el respeto y no me cabe la más mínima duda que así será»

Como ya hizo su antecesora, aseguró que el Ayuntamiento, «y en especial, la alcaldía, va a continuar abierta para todos aquellos vecinos que tengan cualquier tipo de necesidad, ya sea competencia municipal o no», para cerrar su discurso dando las gracias a «la agrupación socialista de Águilas, por el apoyo unánime tras la propuesta de Mari Carmen».

El concejal de Vox Isidro Carrasco, tras felicitar a la nueva edil Francisca Gallego y al nuevo alcalde, dijo que «tendrá siempre la mano tendida para todo lo bueno que sea para Águilas», mientras que la portavoz popular, Rosa Maria Soler, afirmó que «nuestra obligación es estar a lado de los aguileños», por lo que «tendemos la mano al nuevo alcalde, ofrecemos diálogo en todo lo que mejore la vida de los aguileños».