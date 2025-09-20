Arranca la Feria de Lorca con una ciudad deslumbrante

El encendido de cuarenta mil bombillas de tipo LED volvía a dar el pistoletazo de salida a la Feria de Lorca. Y es que la gran portada luminiscente del Huerto de la Rueda se ha convertido, con el paso de los años y por derecho propio, en uno de los grandes atractivos de la Feria y Fiestas de la Ciudad del Sol.

No obstante, la entrada no será lo único que propios y extraños podrán admirar en Lorca. Para la edición de este 2025, han crecido todos los operativos necesarios para los festejos: seguridad, limpieza, logística…, todos ellos dispuestos para que el programa, en el que se contemplan decenas de actividades para todas las edades, discurra sin complicaciones.

El momento cumbre del inicio de las festividades se vivía en la puerta del Huerto de la Rueda donde, acompañado por el resto de la Corporación Municipal, el alcalde, Fulgencio Gil, presidía el encendido de la portada instalada en el lugar especialmente para la ocasión. Posteriormente, se realizaba el tradicional recorrido de honor por las atracciones más emblemáticas.

Y de esta forma daba comienzo una oportunidad inigualable para disfrutar de la gastronomía, la cultura y el ambiente local. De hecho, con el paso de los días tendrán lugar los conciertos de grandes artistas de nivel nacional e internacional como Vanesa Martín y Antoñito Molina, que devolverán la música al recientemente ampliado Coso de Sutullena. Y es que la recuperada plaza de toros volverá a ser una de las grandes protagonistas de esta feria, acogiendo actos de todo tipo y demostrando su polivalencia.

Precisamente los conciertos y espectáculos volverán a hacer de Lorca una ciudad pionera, debido a la incorporación de sistemas para garantizar la inclusividad. Así, se desplegará una batería de medidas para que los conciertos puedan ser disfrutados sin barrera: intérpretes de lengua de signos o subtítulos en directo serán algunas de las adaptaciones que se implementarán.

Además, habrá atención hostelera adaptada para personas con movilidad reducida, y se contemplan cuatro ‘Días sin ruido’ para que niños y niñas con Trastorno del Espectro Autista puedan disfrutar de la Feria en un espacio libre de ruidos y luces.

En cuanto a las portadas, cabe destacar que la Feria de Día también tendrá la suya. Situada en la calle Alporchones, se trata de un gran pórtico dará la bienvenida a los lorquinos y visitantes que decidan disfrutar de las festividades en las calles del centro.