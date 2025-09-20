Arranca la Feria de Lorca con una ciudad deslumbrante

El encendido de cuarenta mil bombillas de tipo LED volvía a dar el pistoletazo de salida a la Feria de Lorca. Y es que, la gran portada luminiscente del Huerto de la Rueda se ha convertido, con el paso de los años y por derecho propio, en uno de los grandes atractivos de la Feria y Fiestas de la Ciudad del Sol.

No obstante, la entrada no será lo único que propios y extraños podrán admirar en Lorca, que desde hace semanas se ha preparado para superar los registros de ediciones anteriores. Y es que, para la edición de este 2025, han crecido todos los operativos necesarios para los festejos: seguridad, limpieza, logística…, todos ellos dispuestos para que el programa, en el que se contemplan decenas de actividades para todas las edades, discurra sin complicaciones.

Patrullas de Policía Local recorrían al recinto ferial. / Daniel Navarro

El momento cumbre del inicio de las festividades se vivía en la puerta del Huerto de la Rueda donde, acompañado por el resto de la Corporación Municipal, el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, presidía el encendido de la portada instalada en el lugar especialmente para la ocasión. Posteriormente, se realizaba el tradicional recorrido de honor por las atracciones más emblemáticas, a las que se suma ‘Impact’, una atracción única en el mundo, que se estrenaba en la pasada Feria de Abril de Sevilla, y que mezcla las archiconocidas 'Canguro Loco' y 'Projekt I'.

Y de esta forma daba comienzo una oportunidad inigualable para disfrutar de la gastronomía, la cultura y el ambiente local. De hecho, con el paso de los días tendrán lugar los conciertos de grandes artistas de nivel nacional e internacional como Vanesa Martín y Antoñito Molina, que devolverán la música al recientemente ampliado Coso de Sutullena. Y es que, la recuperada plaza de toros volverá a ser una de las grandes protagonistas de esta feria, acogiendo actos de todo tipo y demostrando, una vez más, su polivalencia.

Parte de las atracciones instaladas en el Huerto de la Rueda. / Daniel Navarro

Precisamente los conciertos y espectáculos volverán a hacer de Lorca una ciudad pionera, debido a la incorporación de sistemas para garantizar la inclusividad. Así, se desplegará una batería de medidas para que los conciertos puedan ser disfrutados sin barrera: intérpretes de lengua de signos o subtítulos en directo serán algunas de las adaptaciones que se implementarán. Además, habrá atención hostelera adaptada para personas con movilidad reducida, y se contemplan cuatro ‘Días sin ruido’ para que niños y niñas con Trastorno del Espectro Autista puedan disfrutar de la Feria en un espacio libre de ruidos y luces.

También para la Feria de Día

En cuanto a las portadas, cabe destacar que la Feria de Día también tendrá la suya. Situada en la calle Alporchones, se trata de un gran pórtico dará la bienvenida a los lorquinos y visitantes que decidan disfrutar de las festividades en las calles del centro.

Portada de la Fera de Día, durante su instalación. / L.O.

La estructura, con perfilería de aluminio y recubrimiento de material ‘Print Fom’, ha sido diseñada por el artista creativo Flow, que le ha dado ciertos aires lorquinos. Flanqueada por dos columnas, está presidida por el escudo de la ciudad. A sus lados, en lo más alto de las pilastras, sendos personajes ataviados con el traje típico lorquino aparecen en gesto de recibir a los visitantes tocando la bandurria, él, y las postizas, ella. "Es una portada colorista, con detalles inspirados en la cúpula de la torre del Santuario Patronal, y un zócalo y flores que asemejan a los diseños de los tradicionales refajos de nuestros trajes. Y fusiona elementos ornamentales de las distintas culturas de la historia de la ciudad” explicaba la edil de Festejos durante la presentación, Mari Huertas García.