Los JDG de Lorca convierten el atletismo en un 'juego de niños'

Lanzamiento, carrera saltada, peso… el programa destinado a atraer hacia el atletismo a los niños y niñas de Lorca en el marco de los Juegos Deportivos del Guadalentín ya ha dado comienzo. Y lo hacía con una multitudinaria cita en el colegio 'Sagrado Corazón', donde 120 menores se daban cita para tomar parte en 'Atletismo en la calle', una de las actividades con mayor participación de cada edición, al que seguirán otros el día 3 de octubre en el parque de San José, el 8 de octubre en la pista de atletismo ‘Úrsula Ruiz’ del C.D. La Torrecilla, el 10 de octubre en el colegio Petra González de La Paca, y el 17 de octubre en el parque del barrio de La Viña.

Un voluntario explica a los participantes las características del atletismo. / L.O.

La responsable de la sección de Atletismo de A.D. Eliocroca y coordinadora de la prueba, Úrsula Ruiz, explicaba a este respecto que la principal finalidad de la iniciativa es "mostrar a los más pequeños una disciplina tan completa como es el atletismo a través de pruebas asequibles y divertidas". Así, tras realizar la inscripción y recoger el dorsal, los participantes hacían cola para tomar parte en el circuito con las diferentes pruebas planteadas por los monitores de Eliocroca.

Un circuito que este año se ha modificado con respecto a ediciones pasadas, y que se integra por una primera estación de salto de vallas, para continuar con el lanzamiento de jabalina, la carrera con saltos y el lanzamiento de peso; una pruebas que los jóvenes atletas iban completando, para después sumar los puntos de cara a la clasificación final.

A este respecto, cabe destacar que las clasificaciones completas así como las bases de participación para las próximas convocatorias se pueden consultar en la página web de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento.