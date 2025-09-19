A mi tío, Juan Mula

Juan Mula / L. O.

En el cielo hay otra estrella,

que a ninguna otra anula,

pero hoy es la más bella

y se llama Paco Mula.

Personaje extraordinario

al escribirle me engalanó.

Fue un gran empresario

junto a Juan, que era su hermano.

Te has ido muy temprano

y te escribo esta plegaria,

con Santa Eulalia de una mano

y de la otra la Candelaria.

El corazón se me hace trizas

y la garganta se me desgarra.

Tu hermana tocará las postizas

y las coplas te las cantará El Chicharra.