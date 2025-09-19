In Memoriam
A mi tío, Juan Mula
Salvador Ruiz Mula
En el cielo hay otra estrella,
que a ninguna otra anula,
pero hoy es la más bella
y se llama Paco Mula.
Personaje extraordinario
al escribirle me engalanó.
Fue un gran empresario
junto a Juan, que era su hermano.
Te has ido muy temprano
y te escribo esta plegaria,
con Santa Eulalia de una mano
y de la otra la Candelaria.
El corazón se me hace trizas
y la garganta se me desgarra.
Tu hermana tocará las postizas
y las coplas te las cantará El Chicharra.
