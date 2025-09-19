Reclaman la aprobación del PORN de Cabo Cope y Puntas de Calnegre

Ecologistas en Acción ha registrado ante la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor un «extenso escrito» en el que reclaman «la inmediata aprobación inicial del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Regional de Cabo Cope y Puntas de Calnegre que dé lugar a su aprobación definitiva por el procedimiento de urgencia, en cumplimiento del artículo 48.5 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Ordenación y Protección del Territorio de la Región de Murcia».

Según su portavoz, Pedro Luengo, «no conocemos que en ninguna otra Comunidad Autónoma se mantenga nada menos que todo un Parque Regional, declarado hace más de 6 lustros, sin ningún Plan de Ordenación que establezca las medidas de conservación, así como las normas que garanticen la seguridad jurídica de todos». Luengo insiste, además, en la anomalía que supone que se trate del único Parque Regional murciano que carece, no ya de PORN aprobado definitivamente, sino siquiera aprobado inicialmente y sometido a información pública.

En este sentido, el escrito denuncia «el menoscabo que se produce en el principio constitucional de participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social, al escamotearse los trámites de audiencia a los interesados, información pública y consulta de los intereses sociales e institucionales afectados y de las organizaciones».

Además, desde Ecologistas en Acción advierten que el escrito presentado es el paso previo a un procedimiento contencioso administrativo contra la Administración Regional por «una inactividad injustificada y que es inexplicable por ninguna circunstancia, salvo la de preservar intereses privados de determinados sectores y/o personas aun a costa de incumplir más de 30 años las leyes».