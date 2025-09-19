La pedanía de La Hoya, en Lorca, albergará un nuevo instituto

La pedanía de La Hoya, una de las más pobladas del municipio de Lorca, incorporará un instituto de educación secundaria en los próximos años. El alcalde del municipio, Fulgencio Gil, daba a conocer este viernes el próximo inicio de los trámites para la obtención de los terrenos necesarios; un anuncio que se produce escasos días después de que el propio regidor, durante el acto de inicio del curso escolar, realizara las siguientes declaraciones: "sabemos que hace falta otro instituto y estamos trabajando con la Consejería para su implantación en los próximos cursos".

Así las cosas, en el próximo Pleno local se aprobará el inicio del procedimiento de expropiación de 5.500 metros cuadrados de terreno junto al colegio de la diputación, que serán cedidos a la Consejería de Educación. "Estamos ante un nuevo hito en nuestro municipio que toma como eje protagonista la pedanía de La Hoya", significaba el primer edil.

Plano de situación de los terrenos que albergarán el futuro instituto. / Ayto. de Lorca

Al respecto del centro, que la citada consejería ya se ha comprometido a construir, cabe destacar que contará con un total de 8 aulas donde se impartirán los cuatro cursos de E.S.O. En este sentido, Gil Jódar señalaba que la construcción permitirá evitar desplazamientos a los alumnos, que ya no tendrán que dirigirse a otros lugares del municipio durante el periodo de educación obligatoria.

Durante la presentación, Gil Jódar hacía hincapié en que la ubicación donde se desarrollarán las tareas de construcción se encuentra en las inmediaciones del Polideportivo y el CEIP Juan Navarro García; dando como resultado todo un complejo integrado, de la mano, además de un nuevo vial.

Enfrentamiento por el calor

Al hilo del anuncio al respecto del nuevo centro educativo que albergará La Hoya, durante estas semanas también son protagonistas los colegios e institutos de toda la Región, donde el calor se hace insoportable. En ese marco, la portavoz del Partido Socialista local, Isabel Casalduero, reclamaba la puesta en marcha del 'Plan de climatización y sombra' –aprobado en sesión plenaria durante el mandato anterior– que habría quedado "olvidado en un cajón".

Isabel Casalduero, en una imagen de archivo. / L.O.

"La incapacidad de Fulgencio Gil pone en riesgo la salud de los alumnos con valores por encima de los 30 °C en las aulas", señalaba Casalduero Jódar, que recordaba: "en la Región de Murcia hemos vivido el verano más caluroso desde que existen registros, en los últimos 65 años. Agosto fue un mes histórico por las temperaturas extremas y las noches tropicales, pero en Lorca no se ha hecho absolutamente nada para proteger a la comunidad educativa de estas condiciones".

"Es una auténtica vergüenza. Estamos hablando de la salud y el bienestar de nuestros hijos e hijas, de su derecho a recibir una educación en condiciones dignas" abundaba la edil socialista, que terminaba reclamando acciones concretas para paliar la situación tanto a nivel local como regional.

"En la Región de Murcia hemos vivido el verano más caluroso desde que existen registros, en los últimos 65 años" Isabel Casalduero — Portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Lorca

Sin embargo, estas acusaciones no eran bien recibidas por el equipo de Gobierno, que trasladaba su "máxima perplejidad" tras las críticas de la concejala socialista, a la vez que desestimaban el 'Plan de climatización y sombra' elaborado durante el pasado mandato al no contar con planificación ni presupuesto. "Como siempre propuestas vacías y una inoperancia en la gestión municipal que queda patente a día de hoy, pues a diferencia del grupo municipal socialista, este equipo de gobierno con Fulgencio Gil a la cabeza no se queda en promesas, sino en hechos", señalaban fuentes municipales.

Últimas actuaciones

En referencia a este asunto, desde el Ayuntamiento se recordaba que, además de las actuaciones ejecutadas en años anteriores, durante el pasado verano se llevaba a cabo la colocación de ventiladores y la instalación de máquinas de aire acondicionado en los colegios Ana Caicedo, Villaespesa, La Campana, Juan González y Virgen De Las Huertas; además de instalar toldos en el centro de Almendricos.