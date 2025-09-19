IU-Verdes exige abrir el CIAR de Águilas con todos los servicios prometidos

La coordinadora regional de IU-Verdes, Penélope Luna, el diputado autonómico José Luis Álvarez-Castellanos y el coordinador local de la formación en Águilas, Gabriel Lozano, acompañados por miembros de la agrupación municipal a las puertas del Centro Integral de Alta Resolución (CIAR), denunciaron ayer «la parálisis inadmisible de un proyecto que debía mejorar la atención sanitaria del Área III y que hoy no es más que un edificio vacío”.

«Estamos frente a una infraestructura que fue prometida en 2018 como centro de alta resolución y que debía dotar a nuestra comarca de especialidades y servicios esenciales. Sin embargo, siete años después, sigue sin equipamiento, sin personal y sin fecha de apertura. Lo que tenemos aquí es un monumento al abandono de la sanidad pública en la Región de Murcia», señaló Penélope Luna.

La líder regional recordó que «el proyecto original contemplaba quirófanos y especialidades como Cirugía General, Traumatología, Otorrinolaringología, Oftalmología, Cardiología o Endocrinología, pero hoy lo único que se anuncia es la reubicación de servicios que ya existían en Águilas: Urgencias, Salud Mental, Fisioterapia, Atención a la Mujer, Salud Bucodental y el 061. Eso no es un centro de alta resolución. Eso es un engaño a la ciudadanía».

«Con más de 15 millones de euros ya invertidos y una partida adicional de 700.000 euros anunciada en enero para su equipamiento, exigimos explicaciones inmediatas», dijo.

Para ello, anunció, por su parte, Álvarez-Castellanos, desde Izquierda Unida han registrado en la Asamblea Regional una batería de iniciativas para exigir «transparencia y respuestas claras». «Queremos saber cuál es la ejecución real del presupuesto de inversiones del SMS en 2025 para el CIAR, cuáles serán los equipamientos de diagnóstico por imagen con los que contará el centro en el momento de su apertura, qué planificación de personal existe para el hospital Rafael Méndez y para el conjunto del Área III —que mantiene una ratio de enfermería de 3,1 por cada mil habitantes frente a la media regional de 4,79— y, sobre todo, si el CIAR dispondrá de una cartera de servicios y nuevos puestos de trabajo que no se limite a trasladar recursos ya existentes», afirmó el diputado regional, que también denunció que «el caso del CIAR de Águilas es un ejemplo claro de la estrategia del Partido Popular para privatizar la sanidad».

Finalmente, Gabriel Lozano hizo un llamamiento a la ciudadanía aguileña a organizarse y movilizarse para que «la apertura inmediata del CIAR con todas las garantías y sin trampas» sea una realidad.