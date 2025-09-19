Elche y Caravaca estrechan lazos de amistad

Elche ha rendido un emotivo homenaje a Caravaca de la Cruz dedicándole una de sus emblemáticas palmeras en el Parque Municipal. Este gesto simbólico, cargado de significado, ha tenido lugar hoy durante la visita institucional del alcalde, José Francisco García, quien ha respondido a la invitación cursada por el regidor ilicitano, Pablo Ruz en el marco de la celebración del Año Jubilar ‘Elche, el Cielo en la Tierra’ (2024-2025), con motivo del 75 aniversario de la proclamación del dogma de la Asunción.

Durante el acto, ambas ciudades han escenificado su voluntad de estrechar lazos en base a su historia, tradiciones, valores compartidos y desarrollo económico. El alcalde de Elche ha subrayado que este homenaje "refuerza los vínculos ya indelebles que unen a Elche y Caravaca", destacando especialmente “la conexión espiritual entre ambas ciudades, ya que Caravaca es una de las ciudades con el privilegio de ser ciudad jubilar de forma permanente y destino de peregrinación”. "Esta visita —ha añadido— es una oportunidad indudable para que el nombre de Elche suene en Caravaca de la Cruz, y para que podamos aprender de vosotros como ciudad jubilar”.

Recepción oficial

Visita institucional al Ayuntamiento de Elche / Enrique Soler

La jornada ha comenzado con la recepción oficial en el Ayuntamiento de Elche, donde el alcalde caravaqueño ha sido recibido por los miembros del gobierno municipal y ha firmado en el libro de honor. En su intervención, José Francisco García ha expresado su agradecimiento por el reconocimiento recibido, destacando la importancia de la palmera como símbolo identitario ilicitano: “Sabemos lo que significa una palmera para Elche, por eso recibimos con orgullo y con honor este reconocimiento que nos hermana aún más”, ha afirmado José Francisco García.

Somos pueblos que vibramos con nuestras tradiciones y que compartimos el orgullo de contar con dos manifestaciones culturales declaradas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO: el Misteri d’Elx en 2001 y los Caballos del Vino en 2020 José Francisco Garcia — Alcalde de Caravaca

Además, ha subrayado los puntos en común entre ambos municipios: “Somos pueblos que vibramos con nuestras tradiciones y que compartimos el orgullo de contar con dos manifestaciones culturales declaradas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO: el Misteri d’Elx en 2001 y los Caballos del Vino en 2020. También compartimos la importancia del sector del calzado, que ha sabido adaptarse a los cambios y llegar a los mercados internacionales”.

Tras la recepción oficial, ambos alcaldes han visitado la Basílica de Santa María. Concretamente, han accedido al camarín de la Virgen de la Asunción, patrona de Elche, para realizar una ofrenda floral.

Dedicación de una palmera a Caravaca de la Cruz

Visita institucional al Ayuntamiento de Elche / Enrique Soler / ¡

La jornada institucional ha culminado con un acto muy especial: la dedicación de una palmera a Caravaca de la Cruz en el Parque Municipal. Este homenaje simbólico se ha realizado en presencia de representantes municipales y vecinos, como muestra del aprecio del pueblo ilicitano hacia la ciudad de la Región de Murcia.

Este acto simbólico se ha enmarcado en la visita institucional realizada por el alcalde de Caravaca a la ciudad ilicitana con motivo del Año Jubilar ‘Elche, el cielo en la Tierra’

El alcalde de Caravaca ha agradecido el gesto en nombre de todos los caravaqueños, reconociendo “la generosidad y el afecto de Elche” y ha resaltado el deseo de “seguir construyendo puentes entre nuestras ciudades, que se reconocen en el valor de la fe, la cultura y el trabajo”.