Comprueban la seguridad del recinto ferial de Lorca

El concejal de Emergencias del Ayuntamiento de Lorca, José Martínez, supervisaba en la mañana de este viernes las actuaciones del personal del Parque de Bomberos de Lorca, que se desplazaba hasta el recinto ferial del Huerto de la Rueda –uno de los principales escenarios de la Feria– para comprobar in situ la accesibilidad de uno de sus vehículos de altura, de forma previa al inicio de las festividades.

Camión de bomberos en el recinto ferial de Lorca. / L.O.

Durante el recorrido, el citado personal –al que se sumaban miembros del servicio de Emergencias local– comprobaban que, una vez instaladas las atracciones, la accesibilidad al recinto era total para, en caso de accidente, poder acceder sin inconvenientes. "Estas tareas son muy importantes, ya que una vez instaladas las atracciones, hay que garantizar la movilidad y la correcta entrada y salida del vehículo, con el objetivo fundamental de garantizar la capacidad de acceso e intervención en caso de que sea necesario", aportaba el edil.