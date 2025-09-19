Los mayores de Lorca podrán acceder a talleres y actividades a través de WhatsApp

Los mayores del municipio de Lorca tendrán todas las actividades organizadas por su concejalía al alcance de la mano gracias a un nuevo canal de WhatsApp creado específicamente para ellos. Así lo anunciaba la edil responsable del ramo, Mayte Martínez, quien destacaba: "el objetivo es acercar los servicios a todos los mayores del municipio, ofrecerles información clara y actualizada y promover la participación a través de actividades que fomenten la autonomía, el bienestar y la socialización".

Enmarcado dentro del programa 'cercanos', para acceder a la carta de servicios únicamente será necesario escribir un mensaje al número 621 04 36 07. "Nos permitirá estar más cerca de nuestros mayores, ofreciendo un canal directo y cómodo para resolver dudas y facilitar la inscripción en los talleres, que van desde actividades ocupacionales, a atención psicológica, podología, programas de mantenimiento de la capacidad mental y memoria, de autocuidado o rehabilitación funcional, entre otros", aportaba la concejala.

Ejemplo de funcionamiento del chat. / L.O.

"Invitamos a las personas interesadas a formar parte de esta propuesta que busca mejorar la calidad de vida de nuestros mayores, promoviendo su participación activa y su bienestar integral", subraya la edil, que terminaba recordando el carácter regional del programa.

Programa autonómico

Puesto en marcha por el Gobierno regional a través de la 'Estrategia contra la soledad no deseada', 'Cercanos' es un proyecto pionero dirigido a dinamizar la vida de las personas mayores, combatir la soledad no deseada y crear comunidad a través de actividades gratuitas adaptadas a sus intereses y ritmos, sobre todo atendiendo a aquellas zonas rurales y más alejadas del casco urbano.

Entre las propuestas que incluye se encuentran los nuevos servicios de podología, de rehabilitación funcional, actividades ocupacionales, atención psicológica, programas de mantenimiento de la capacidad mental y memoria para la mejora de la orientación, programas encaminados a la mejora de habilidades de autocuidado y hábitos de higiene, así como otros de atención a los familiares y cuidadores de personas mayores, y que complementarán a los actuales de memoria, gimnasia y nuevas tecnologías.