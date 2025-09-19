La alcaldesa de Alcantarilla dicta un Bando para poner banderas de España en los balcones

La alcaldesa de Alcantarilla, Paqui Terol, ha dictado un Bando animando a todos los vecinos de Alcantarilla a que "desde el día 26 de septiembre engalanen sus balcones y ventanas con la bandera de España, como símbolo de unidad que a todos nos representa y que nos señala como nación soberana, democrática, plural e indivisible".

Esta iniciativa se lleva a cabo con motivo de la celebración del Día de la Fiesta Nacional, el próximo 12 de octubre, "que es aprovechada por los alcantarilleros para manifestar su cercanía y orgullo hacia la extraordinaria labor que realizan las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad, además de la Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local, que trabajan para preservar el Estado de Derecho y Libertades reconocido por la Constitución", explica la alcaldesa en el Bando.

Además, Paqui Terol ha recordado que el tradicional acto de Homenaje a la Bandera se celebrará este año el domingo, 5 de octubre, a las 10:30 horas, en la plaza Adolfo Suárez, con jura de Bandera para personal civil, parada militar, izado de la bandera de España, ofrenda a los caídos, desfile en la calle Mayor y salto paracaidista de la PAPEA y de los profesores de la Escuela Militar de Paracaidismo “Méndez Parada” en el Recinto de Fiestas.

El Bando se distribuirá por los comercios de Alcantarilla para que todos los vecinos tengan conocimiento.

Abierto el plazo para la jura de Bandera

Las personas interesadas en jurar Bandera tienen de plazo hasta el 29 de septiembre para presentar su solicitud en el Ayuntamiento de Alcantarilla (1ª planta) o hasta el 2 de octubre en la Delegación de Defensa, situada en Murcia, junto con una fotocopia del DNI.

Pueden jurar Bandera todas las personas con nacionalidad española, que tengan cumplidos 18 años de edad en el momento del juramento o promesa, y tiene que haber transcurrido al menos 25 años desde la última vez que prestó su juramento o promesa a la Bandera. La instancia se puede recoger en el Ayuntamiento de Alcantarilla o descargar de la página web del Ayuntamiento.