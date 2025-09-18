Reclaman hasta 50 millones al Ayuntamiento de Puerto Lumbreras por rechazar la planta solar

El Ayuntamiento de Puerto Lumbreras se enfrenta a una reclamación judicial de 30 a 50 millones de euros de responsabilidad patrimonial por dar marcha atrás a la construcción de la planta fotovoltaica proyectada por la compañía Carril Solar.

Según afirma la empresa, la instalación contó con el visto bueno por parte del Consistorio en 2017. Además, añade, también han dado luz verde la Comunidad Autónoma y el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco), «estando respaldado además por principales patronales de empresarios de la Región de Murcia, como es el caso de Ceclor, Fremm, Frecom y Croem, así como por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Región de Murcia».

En este sentido, subraya Carril Solar, «el proyecto está solo a falta de la licencia urbanística que debe conceder el Consistorio Municipal, pero tras un giro inesperado de postura, el Ayuntamiento, que inicialmente abrió las puertas a la gran inversión del proyecto, en los últimos años se ha posicionado politicamente en contra de la instalación fotovoltaica y quieren ahora hacer pasar el proyecto por un trámite de interés general que no es común en este tipo de proyectos, bajo la Ley de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia».

Según afirma la compañía, se trata de un trámite de interés general que «no se ajusta a ley y al proyecto, poniendo en riesgo la inversión millonaria efectuada por la empresa durante más de siete años y los avales depositados, y si nadie lo evita, acabará en un contenciosos administrativo contra el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras».

Carril Solar también advierte de «una posible demanda particular contra el Ayuntamiento por parte de los propietarios de terrenos, que ya han vendido o alquilado a 30 años sus tierras a la empresa, por perdida de sus contratos y daños y perjuicios generados por esta decisión arbitraria del Consistorio».

Por su parte, el Ayuntamiento, tras ser contactado por La Opinión no ha querido hacer declaraciones al respecto.

El proyecto de Carril Solar en Puerto Lumbreras, «debe ser un revulsivo para la economía local y está a falta solamente de la licencia municipal. El proyecto aportaría al Ayuntamiento el primer año 5,5 millones de euros tras la licencia, así como 1,2 millón/año durante los 30 años de la vida útil del proyecto, lo que supone un total de mas de 40 millones en impuestos directos al municipio».

Inversión

El presupuesto de la empresa Carril Solar es cercano a los 200 millones de euros, siendo el montante destinado para las empresas locales y de la comarca del Guadalentín de cerca del 58% del total la inversión. «Supondrá una alternativa adicional del municipio al sector agrario, que tiene un futuro incierto por la escasez de agua y condiciones climáticas cada vez más adversas en la zona, unido a los recortes que se esperan en los próximos años y que hace difícil la sostenibilidad, permitiendo diversificar la economía y reduciendo la dependencia económica en un única actividad", destaca desde la empresa.

Aportación a la economía municipal

Este proyecto, según Carril Solar, «tendrá una aportación en las arcas municipales de 5,5 millones de euros, el primer año, una vez se otorgue la licencia por parte del Consistorio este año 2025, un cuantía económica que, en buen parte, iría destinada a obras en el municipio, cultura, ayuda a comercios y hostelería, centros de educación, desarrollo de polígono industrial, fiestas o juventud, entre otras áreas que dependen directamente de la gestión municipal. Pero, solo estamos hablando de una aportación inicial, ya que el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras recibiría en torno a 1,2 millon/anual durante los 30 años de vida útil del proyecto en concepto de BICEs. De la misma forma que seguirá ayudando al deporte lumbrerense, la cultura, las fiestas y las asociaciones de discapacitados y servicios sociales. Carril Solar ha demostrado su compromiso social con todos los lumbrerenses y ha creado una Comunidad Energética (cooperativa energética) que beneficiará con ahorros de energía de hasta el 40% a locales comerciales y ciudadanos que se adhieran a dicha cooperativa sin animo de lucro».