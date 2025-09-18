Carreteras
El Partido Socialista exige en Lorca el arreglo de la carretera entre Almendricos y La Campana
El concejal Juan Carlos Segura reclama la puesta en marcha del proyecto de remodelación, dividido en fases
La carretera que une las diputaciones lorquinas de Almendricos y La Campana (RM-17) sigue preocupando en la Ciudad del Sol. Y no es para menos, pues es una de las vías que más incidentes registra en el municipio. Por este motivo Juan Carlos Segura, concejal del PSOE reclamaba la puesta en marcha del proyecto de remodelación de la calzada más de un año después de que se anunciara su licitación.
"La incompetencia de Fulgencio Gil condena a los vecinos de Almendricos y La Campana a circular por a circular por una carretera llena de peligros", abundaba el edil, que señalaba la vía como "uno de los mayores símbolos de la dejación de funciones, el olvido y la desidia del Gobierno de Fulgencio Gil con las pedanías".
En este sentido, el concejal recordaba que en 2023 se aprobó por unanimidad destinar una partida de 600.000 euros para la primera fase de la remodelación de la carretera. "Dijimos entonces que las obras se harían en fases, empezando por los tramos más peligrosos, y así se acordó" explicaba Segura.
Accidentes frecuentes
Del mismo modo, Segura Ruiz recordaba que el pasado mes de julio una joven de 26 años resultaba herida en un nuevo accidente, consecuencia directa de las curvas cerradas, cambios de rasante peligrosos, estrechamientos, falta de arcenes y la ausencia total de quitamiedos. "El riesgo es evidente y, sin embargo, el PP sigue sin actuar. Esta carretera no puede seguir siendo una trampa mortal ni un arma arrojadiza entre partidos, es una cuestión de vida o muerte y de justicia territorial. Pedimos a Fulgencio Gil que deje de engañar a los vecinos y cumpla su palabra", concluía el socialista.
