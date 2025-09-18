Más de medio millón de euros para impulsar la Formación Profesional

El Gobierno de España a aprobado una inversión de más de medio millón de euros para impulsar el Centro de Referencia Nacional (CRN) de Conservas Vegetales de Molina de Segura. Una acción que se enmarca en una distribución de más de 800.000 euros para la Región de Murcia.

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha destinado, en concreto, una partida de 538.025 euros. Este importe se reparte entre el CRN de Conservas Vegetales de Molina de Segura y el CRN de Ganadería de Lorca con el objetivo de potenciar la red de Centros de Referencia Nacional de FP.

Esta financiación respalda los planes de trabajo anuales de los centros para 2025. Permitirá fomentar acciones de innovación y experimentación. También «ayudará a diseñar estrategias de difusión y a desarrollar planes de formación para docentes y formadores».

Isabel Gadea, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Molina de Segura, ha valorado muy positivamente esta inversión. «El Gobierno de Pedro Sánchez demuestra una vez más con hechos su compromiso con nuestra ciudad. Esta inversión no solo mejora la calidad de la Formación Profesional en un sector estratégico como el conservero, sino que también genera oportunidades para nuestros jóvenes y trabajadores», ha declarado

La portavoz socialista ha subrayado la importancia de esta medida. «Frente a la inacción de otros, el Gobierno de España invierte en el futuro de Molina de Segura. Apuesta por la formación, la innovación y el empleo de calidad. Este es el camino para seguir avanzando», ha afirmado Isabel Gadea.

El «compromiso» del Gobierno de España con Molina de Segura se refleja en una serie de inversiones estratégicas que superan los 26,5 millones de euros. Estas están destinadas a «transformar y mejorar infraestructuras y servicios clave para la ciudadanía». Los proyectos incluyen: el nuevo centro de salud, con una inversión de millones de euros; la remodelación del Centro Jesús Marín (440.000 euros); la Escuela Infantil Mirador de Agridulce (600.000 euros); el Anillo Verde y nuevas zonas verdes (2,7 millones); la mejora energética del IES Francisco de Goya (1,5 millones); la recuperación de la Muralla (1,5 millones); la remodelación de la comisaría (800.000 euros); y las balsas de laminación (9 millones).