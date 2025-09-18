Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cultura

Mano a mano entre Ureña y Ortega por la Feria de Lorca

El Ayuntamiento decide no ampliar el cartel tras la baja de José María Manzanares

Ureña durante la corrida de Semana Santa.

Ureña durante la corrida de Semana Santa. / Enrique Soler

Daniel Navarro

Daniel Navarro

El cartel del próximo domingo en Sutullena será un mano a mano entre Paco Ureña y Juan Ortega frente a toros de Álvaro Núñez. El Ayuntamiento de Lorca ha tomado la determinación de dejar el cartel en mano a mano tras la obligada baja de José María Manzanares, que este miércoles anunció que se encontraba lesionado y no iba a comparecer en sus próximos compromisos en las plazas de Guadalajara, Salamanca, Nimes y Lorca.

De este modo, la ampliada plaza de toros de Lorca acogerá un duelo de arte y personalidad; todo un acontecimiento entre dos de los toreros triunfadores del mes de septiembre

Noticias relacionadas y más

El torero Juan Ortega.

El torero Juan Ortega. / L.O.

Paco Ureña llega a Sutullena, su plaza, tras haber protagonizado recientemente en Albacete uno de los grandes sucesos de la temporada taurina 2025, indultando un toro de Daniel Ruiz. Mientras que Juan Ortega suma por salidas a hombros todas sus últimas actuaciones, habiendo firmado obras para el recuerdo a lo largo de este curso. Ambos llegarán a Lorca tras haber abierto esta misma semana la Puerta Grande de La Condomina de Murcia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents