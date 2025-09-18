Mano a mano entre Ureña y Ortega por la Feria de Lorca

El cartel del próximo domingo en Sutullena será un mano a mano entre Paco Ureña y Juan Ortega frente a toros de Álvaro Núñez. El Ayuntamiento de Lorca ha tomado la determinación de dejar el cartel en mano a mano tras la obligada baja de José María Manzanares, que este miércoles anunció que se encontraba lesionado y no iba a comparecer en sus próximos compromisos en las plazas de Guadalajara, Salamanca, Nimes y Lorca.

De este modo, la ampliada plaza de toros de Lorca acogerá un duelo de arte y personalidad; todo un acontecimiento entre dos de los toreros triunfadores del mes de septiembre.

El torero Juan Ortega. / L.O.

Paco Ureña llega a Sutullena, su plaza, tras haber protagonizado recientemente en Albacete uno de los grandes sucesos de la temporada taurina 2025, indultando un toro de Daniel Ruiz. Mientras que Juan Ortega suma por salidas a hombros todas sus últimas actuaciones, habiendo firmado obras para el recuerdo a lo largo de este curso. Ambos llegarán a Lorca tras haber abierto esta misma semana la Puerta Grande de La Condomina de Murcia.