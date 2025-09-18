Eventos
Coros y Danzas de Lorca lleva su historia a los escaparates de los comercios locales
Con motivo de su 80 aniversario, la entidad ha iniciado esta colaboración con la Cámara de Comercio
Coros y Danzas de Lorca cumple 80 años y, para celebrarlo, su historia estará presente en los escaparates de siete comercios del centro de la ciudad. Bajo el título '80 años, un mundo de culturas', la exposición se enmarca a su vez dentro de la celebración de la 36ª edición del Festival Internacional de Folklore ‘Ciudad de Lorca’.
"A través de esta innovadora activación, lorquinos y visitantes van a poder contemplar, desde hoy y hasta el 5 de octubre, premios, distinciones y recuerdos de la historia de la entidad con el objetivo no sólo de inaugurar el certamen y homenajear la efeméride, sino también de promocionar el comercio local a través de la muestra pública de parte de nuestras tradiciones", señalaba la edil de Comercio, Mayte Martínez, que felicitaba tanto al grupo folklórico como a la Cámara de Comercio por haber puesto en marcha la colaboración.
Concretamente, los comercios que participan son: librería Futuro Imperfecto, Insólita, Tejidos Dayenu, A mi Aire, Gredecor, Golfitos y Óptica Siroco; en cuyos escaparates se podrán admirar, según temática, libros, complementos, muñecos del mundo, una parte de sus premios y distinciones recibidas en los festivales más prestigiosos en el ámbito internacional o piezas de cerámica y cristal, entre otros.
Pilares fundamentales
Antonia Martínez, presidenta de Coros y Danzas, señalaba al respecto que "esta iniciativa demuestra la estrecha relación entre la Cámara de Comercio de Lorca y la agrupación, y su apoyo al grupo al comercio local", recordando, entre otros hitos, por ejemplo, la muestra de indumentaria tradicional expuesta en 2019 también en comercios de Lorca, y el Folk Fusión Solidario, que tuvo lugar el año pasado”.
Por su parte el presidente de la Cámara, Juan Francisco Gómez, ha querido destacar que “la cultura y el comercio son dos pilares fundamentales que fortalecen nuestra identidad y dinamizan la ciudad. Seguiremos colaborando porque juntos acercamos la riqueza de Lorca, a la vida cotidiana de vecinos y visitantes. Gracias a los comercios que nos han abierto sus puertas, porque esta exposición embellece nuestros escaparates y la ciudad. Y gracias a Coros y Danzas por su apoyo al comercio local".
