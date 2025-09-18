Caravaca refuerza su apuesta por el deporte con una participación histórica de 2.350 vecinos de todas las edades

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz ha dado comienzo al curso deportivo municipal 2025/2026 concifras históricas de participación. Más de 2.350 vecinos del municipio, de todas las edades, se han matriculado en las diferentes actividades organizadas desde la Concejalía de Deportes, consolidando así a Caravaca como un referente en la promoción del deporte a nivel regional.

Con motivo del inicio de esta nueva edición, el alcalde, José Francisco García, y el concejal de Deportes y Educación, Pepe Fernández, han visitado las instalaciones del pabellón Juan Antonio Corbalán, donde han explicado las líneas principales de la programación deportiva y han puesto en valor el esfuerzo realizado por el Consistorio para fomentar la práctica deportiva en todas las etapas de la vida.

La inversión pública en deporte es una apuesta por la salud, la educación en valores y la cohesión social José Francisco García — Alcalde de Caravaca

“El deporte es una inversión de la que nos sentimos muy orgullosos porque es una inversión en prevención para la salud y en valores”, ha afirmado el alcalde durante su intervención, destacando que “el Ayuntamiento destina cerca de un millón de euros anual a los distintos programas deportivos”. “No se trata solo de promover la actividad física, sino de apostar por la prevención de enfermedades, la vida activa, la formación en valores, el trabajo en equipo y la cohesión social”, ha añadido.

Un programa completo y accesible para todas las edades

La oferta municipal se articula en dos grandes bloques: por un lado, el programa de actividades dirigidas a adultos y mayores, y por otro, el programa de fomento del deporte de base para niños y jóvenes a través de las Escuelas Deportivas Municipales.

La oferta actividades existente ha consolidado a Caravaca como un referente en la promoción del deporte a nivel regional

En el caso del programa para población adulta, más de 600 personas participarán este año en las distintas clases impartidas tanto en el casco urbano como en las pedanías, todas ellas dirigidas por monitores especializados. Además, se suma la nueva edición del programa de senderismo ‘D’Ruta’, que contará con 300 plazas y se desarrollará bajo el lema ‘Naturaleza es vida’. Esta propuesta incluye 14 rutas entre los meses de octubre y mayo, con itinerarios progresivos en dificultad y desnivel por espacios naturales tanto dentro como fuera de la Región de Murcia.

“Además de un modélico programa de deporte base dirigido a niños y jóvenes, existe una sólida programación para adultos y mayores que favorece la salud física, el bienestar mental y las relaciones sociales”, ha señalado el edil de Deportes, Pepe Fernández Tudela.

Las Escuelas Deportivas Municipales crecen y diversifican su oferta

Inicio de curso deportivo en Caravaca / La Opinión

En lo que respecta al deporte base, las Escuelas Deportivas Municipales acogen este curso a 1.750 niños y jóvenes del municipio, quienes podrán practicar un total de 15 disciplinas deportivas, repartidas en distintas categorías y sedes tanto en el núcleo urbano como en las pedanías. Este año destaca el notable crecimiento de la Escuela Municipal de Atletismo, que ha alcanzado los 150 alumnos, así como la Escuela de Actividades en la Naturaleza, que cuenta con 70 inscritos.

Las Escuelas Deportivas Municipales se consolidan como el principal instrumento del Ayuntamiento para la promoción del deporte desde edades tempranas. “Nuestra oferta pública deportiva es una de las más completas de la Región de Murcia”, ha subrayado el alcalde.