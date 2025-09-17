Recogidas puerta a puerta para la Feria "más ecológica de la historia" de Lorca

Más de medio centenar de establecimientos hosteleros de la ciudad de Lorca entregarán sus desechos de vidrio en mano a operarios de Limusa. Esta es la principal novedad del amplio dispositivo de limpieza que la empresa municipal pondrá en marcha durante esta Feria, en el que tomará parte la totalidad de la plantilla.

Fulgencio Gil, alcalde de Lorca, daba los detalles del mismo, asegurando que serviría para hacer de esta edición la "más ecológica de la historia". Para ello, además, se pondrá en marcha una campaña de sensibilización en lo que a reciclado de vidrio se refiere, y se entregarán más de 100 cubos de basura con ruedas para fomentar la correcta separación de los residuos.

Fulgencio Gil tras la presentación del dispositivo. / L.O.

Además, se instalarán cuatro contenedores especiales en puntos estratégicos de la ciudad, adaptados con bocas más anchas y un sistema hidráulico de elevación, lo que facilita el vaciado de los cubos; y una ‘ecopatrulla’ de reciclaje recorrerá diariamente las zonas de casetas para distribuir los cubos y recoger el vidrio al término de la jornada. "Otra de las novedades del operativo de limpieza con motivo de la Feria y Fiestas de septiembre será que Limusa incorporará por primera vez la recogida separada de biorresiduos, con el objetivo de dar una segunda vida a los restos de comida mediante su conversión en compost", aportaba el primer edil.

Del mismo modo, Fulgencio Gil aprovechaba la ocasión para apelar a la conciencia de propios y extraños para mantener la ciudad limpia: "Limusa hace un trabajo extraordinario, pero podemos contribuir a hacer más fácil la labor de los que mientras otros disfrutamos de la fiesta, están trabajando".

Las fachadas, a examen

Además de los operativos de seguridad y limpieza, este miércoles se volvían a revisar las fachadas del Casco Antiguo con el objetivo de localizar y retirar elementos con riesgo de derrumbe. Escena habitual en la ciudad desde los terremotos de 2011, eran ejecutadas por personal de Protección Civil y Emergencias junto con técnicos de Urbanismo, que hacían uso de plataformas elevadoras y camiones pluma para poder examinar de cerca los inmuebles.

Uno de los camiones utilizado en las labores de revisión de fachadas. / L.O.

Así lo explicaba el concejal responsable de Emergencias y Protección Civil, José Martínez, que junto a la edil de Urbanismo, María Hernández, aprovechaba para agradecer la cooperación ciudadana en este aspecto. De hecho, ambos destacaban la especial colaboración y atención de ambas concejalías ante las peticiones de los vecinos, quienes "pueden ayudar dando indicaciones de estas viviendas que pudieran estar afectadas, y así actuar de inmediato".

Una de estas peticiones llegaba desde el PSOE, el partido líder de la oposición local. En concreto era José Luis Ruiz quien alertaba del peligro que representa un inmueble abandonado de grandes dimensiones, situado entre las calles Zorrilla, Pío XII y Fernando El Santo.

Edificio señalado por el PSOE, a la izquierda de la imagen. / Daniel Navarro

"Constituye un auténtico peligro, más aún en los días de feria, cuando miles de personas transitan por esta zona. Estamos hablando de un Bien de Interés Cultural con declaración de ruina técnica desde hace años, que debería haber sido intervenido de inmediato y nunca lo fue", afirmaba Ruiz Guillén, que instaba al Ayuntamiento a aplicar las medidas necesarias "para garantizar la seguridad pública".

Por su parte, fuentes municipales respondían al edil que el inmueble está siendo monitorizado por los servicios municipales, sin presentar cambios significativos desde hace años. "Esta es una nueva intentona de alarmar innecesariamente a la gente, crispar a los vecinos y generar tensión donde no la hay", terminaban estas mismas fuentes.