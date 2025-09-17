Cultura
Nace un movimiento en Lorca para reclamar la vuelta de la Banda Municipal de Música
Crean una plataforma para exigir al Ayuntamiento que recupere el antiguo modelo de banda musical
Una plataforma ciudadana trabajará "durante todo el año" para reclamar al Ayuntamiento de Lorca que recupere el modelo primigenio de banda de música. Antonio Manzanera, antiguo director de la formación y funcionario municipal hasta su jubilación, dirigirá el movimiento, que ya cuenta con el apoyo de casi 200 personas. "La primera y principal reivindicación es exigir al equipo de Gobierno que estudie nuevamente la situación de este ente histórico nacido en 1927, ya que en su ausencia, el funcionamiento que suple a la extinta Banda Municipal ha consignado un saldo bastante negativo", señalaba Manzanera López.
En este sentido, el director musical recordaba que la banda llegó a participar en cerca de un centenar de eventos por todo el municipio, convirtiéndose en "todo un referente de índole social" para Lorca. Un referente que en el año 2027 habría cumplido su centenario. Con el objetivo de recuperar la banda, el líder de la plataforma indicaba que se llevará a cabo una intensa agenda de actos reivindicativos de índole musical "al menos una vez al mes", siendo el primero de ellos el próximo 1 de octubre, Día Internacional de la Música, en la Plaza de España.
Asimismo, se iniciará una recogida de firmas para apoyar las reclamaciones de la plataforma, y se preparará la celebración del citado centenario, una efeméride que se cumplirá el 31 de enero de 2027. Del mismo modo, la plataforma pretende reunirse con todos los grupos políticos que tienen representación en el Pleno municipal. Consultado acerca de la situación actual de los músicos que en su momento conformaron la banda, el exdirector señalaba que aún estarían pendientes de cobrar los honorarios correspondientes al último mes y medio de actividad, que finalizó de forma efectiva el 15 de octubre de 2024.
Multa de trabajo
Al respecto de la Banda Municipal, cabe recordar que su disolución fue puesta en marcha por el Ayuntamiento después de que el Ministerio de Trabajo emitiera un aviso en referencia a la relación entre la banda y la administración local, y que podría suponer la imposición de una multa de 400.000 euros por el impago de las cuotas de autónomo de los propios músicos durante varios años.
- Un turista de Málaga llega a Murcia, visita todo el centro y lanza un comunicado: 'No vengáis a Murcia en septiembre
- Fue de las primeras tabernas para estudiantes y ahora es 'la mejor barra de Murcia': hasta 72 tapas
- La nueva circunvalación de Santomera deja aparcada la ‘autovía del bancal’
- En directo: Atlético Madrileño-Real Murcia
- Detenido el conductor ebrio del atropello en Lorca que deja un muerto y dos heridos
- Hallan a un hombre sin vida en una plaza de Cabo de Palos
- Muere en Calpe (Alicante) una bebé de 20 días y su madre está crítica al arrollarlos un coche aparcado al que le falló el freno de mano
- Le cobran 81€ por cenar en la Feria de Murcia y denuncia públicamente el servicio: 'No vayáis; les pedí ticket y me dieron una hoja de cuaderno