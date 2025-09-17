Nace un movimiento en Lorca para reclamar la vuelta de la Banda Municipal de Música

Una plataforma ciudadana trabajará "durante todo el año" para reclamar al Ayuntamiento de Lorca que recupere el modelo primigenio de banda de música. Antonio Manzanera, antiguo director de la formación y funcionario municipal hasta su jubilación, dirigirá el movimiento, que ya cuenta con el apoyo de casi 200 personas. "La primera y principal reivindicación es exigir al equipo de Gobierno que estudie nuevamente la situación de este ente histórico nacido en 1927, ya que en su ausencia, el funcionamiento que suple a la extinta Banda Municipal ha consignado un saldo bastante negativo", señalaba Manzanera López.

En este sentido, el director musical recordaba que la banda llegó a participar en cerca de un centenar de eventos por todo el municipio, convirtiéndose en "todo un referente de índole social" para Lorca. Un referente que en el año 2027 habría cumplido su centenario. Con el objetivo de recuperar la banda, el líder de la plataforma indicaba que se llevará a cabo una intensa agenda de actos reivindicativos de índole musical "al menos una vez al mes", siendo el primero de ellos el próximo 1 de octubre, Día Internacional de la Música, en la Plaza de España.

Imagen de archivo de una integrante de la Banda Municipal durante una protesta. / Daniel Navarro

Asimismo, se iniciará una recogida de firmas para apoyar las reclamaciones de la plataforma, y se preparará la celebración del citado centenario, una efeméride que se cumplirá el 31 de enero de 2027. Del mismo modo, la plataforma pretende reunirse con todos los grupos políticos que tienen representación en el Pleno municipal. Consultado acerca de la situación actual de los músicos que en su momento conformaron la banda, el exdirector señalaba que aún estarían pendientes de cobrar los honorarios correspondientes al último mes y medio de actividad, que finalizó de forma efectiva el 15 de octubre de 2024.

Multa de trabajo

Al respecto de la Banda Municipal, cabe recordar que su disolución fue puesta en marcha por el Ayuntamiento después de que el Ministerio de Trabajo emitiera un aviso en referencia a la relación entre la banda y la administración local, y que podría suponer la imposición de una multa de 400.000 euros por el impago de las cuotas de autónomo de los propios músicos durante varios años.