Mula recibe al fuego sagrado de Cartagineses y Romanos

El fuego sagrado de Cartagineses y Romanos ya está en Mula. Este miércoles 17 de septiembre, miembros del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Mula han recibido a los representantes de la Federación de Tropas y Legiones, en el marco de su llegada a la ciudad con motivo del VI Iter Ignis.

Antes de prender la mecha simbólica, se han compartido unas palabras de reflexión que relacionaban las guerras de la antigüedad con la sociedad actual: “Una sociedad encendida, donde el fuego puede apaciguar la esencia humana y recordar, a través de la purificación de la llama, lo que nos une como humanidad”.

El Ayuntamiento de Mula agradece a la Federación y a todas las personas implicadas en el Iter Ignis "la labor que desempeñan cada año, manteniendo vivo este patrimonio cultural que une historia, tradición y convivencia entre municipios de la Región".