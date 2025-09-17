Fiestas
Mula recibe al fuego sagrado de Cartagineses y Romanos
El Ayuntamiento agradece a la Federación de Tropas y Legiones y a todos los implicados "la labor que desempeñan cada año, manteniendo vivo este patrimonio cultural"
El fuego sagrado de Cartagineses y Romanos ya está en Mula. Este miércoles 17 de septiembre, miembros del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Mula han recibido a los representantes de la Federación de Tropas y Legiones, en el marco de su llegada a la ciudad con motivo del VI Iter Ignis.
Antes de prender la mecha simbólica, se han compartido unas palabras de reflexión que relacionaban las guerras de la antigüedad con la sociedad actual: “Una sociedad encendida, donde el fuego puede apaciguar la esencia humana y recordar, a través de la purificación de la llama, lo que nos une como humanidad”.
El Ayuntamiento de Mula agradece a la Federación y a todas las personas implicadas en el Iter Ignis "la labor que desempeñan cada año, manteniendo vivo este patrimonio cultural que une historia, tradición y convivencia entre municipios de la Región".
- Un turista de Málaga llega a Murcia, visita todo el centro y lanza un comunicado: 'No vengáis a Murcia en septiembre
- Fue de las primeras tabernas para estudiantes y ahora es 'la mejor barra de Murcia': hasta 72 tapas
- La nueva circunvalación de Santomera deja aparcada la ‘autovía del bancal’
- En directo: Atlético Madrileño-Real Murcia
- Detenido el conductor ebrio del atropello en Lorca que deja un muerto y dos heridos
- Hallan a un hombre sin vida en una plaza de Cabo de Palos
- Muere en Calpe (Alicante) una bebé de 20 días y su madre está crítica al arrollarlos un coche aparcado al que le falló el freno de mano
- Le cobran 81€ por cenar en la Feria de Murcia y denuncia públicamente el servicio: 'No vayáis; les pedí ticket y me dieron una hoja de cuaderno