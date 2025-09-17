Caravaca se prepara para la Romería de los Caballos del Vino

El Bando de los Caballos del Vino presentó la Romería 2025, que tendrá lugar el próximo 20 de septiembre en las Fuentes del Marqués y el Recinto Ferial. El acto contó con la participación de Jesús Torres, presidente del Bando, el secretario de la Comisión de Festejos, Antonio Reinón, el autor del cartel, Pedro Salcedo, la representante de la Cofradía de la Vera Cruz, Inés Abril, y el concejal de Festejos, Joaquín Zaplana.

Jesús Torres detalló que este año se instalará una estructura de 20 por 16 metros y seis de altura, equipado con iluminación, sonido, máquinas de humo y confeti, para crear un ambiente festivo similar al de una discoteca de verano. El espacio acogerá las actuaciones previstas a lo largo de la jornada.

La programación musical arrancará tras la comida con los grupos caravaqueños Sin Merienda y Los Chopos

La programación musical arrancará tras la comida con los grupos caravaqueños Sin Merienda y Los Chopos. A las seis de la tarde actuará el trío flamenco Antoine Muñoz, seguido por el grupo local Delirio. Más tarde será el turno de DJ Joaquín y, como plato fuerte de la noche, el grupo de versiones pop Indiscretos. La jornada se cerrará con DJs locales que pondrán música hasta las cuatro de la madrugada.

Programación 10:00 h. Gran Vía: concentración y salida de caballos y carruajes romeros. 11:00 h. Fuentes del Marqués: almuerzo y misa cantada rociera. 13:00 h. Inauguración del recinto ferial. 13:30 h. Tradicional quinto y tapa. 16:00 h. Sesión de DJ. 17:00 h. Actuación de los grupos caravaqueños Sin Merienda y Los Chopos. 18:00 h. Grupo flamenco Antuán Muñoz. 19:45 h. Grupo caravaqueño Delirio. 20:00 h. DJ Joaquín. 22:30 h. Orquesta Indiscretos. 00:30 h. DJs: Jota, Salva Torralba y Esse.

El cartel

El creador del cartel, Pedro Salcedo, explicó que se inspiró en dos símbolos fundamentales de Caravaca: la Santísima Cruz y el caballo. Ambos aparecen representados en un entorno icónico como son las Fuentes del Marqués, a través de una fotografía de su archivo personal.

Los orígenes de la Romería

Cartel de la Romería / La Opinión

Antonio Reinón recordó los orígenes de la romería, que comenzó a celebrarse en agosto para reunir a los caravaqueños emigrados a Barcelona, y destacó la coincidencia entre la imagen del cartel y el lugar donde se celebraban las primeras ediciones.

Inés Abril, en representación de la Cofradía, felicitó al bando por la organización y al cartelista por su trabajo, resaltando que la romería es un día para disfrutar en convivencia no solo los caballistas, sino todo el pueblo.

El concejal de Festejos, Joaquín Zaplana, señaló la evolución de la romería a lo largo de los años y la complejidad que supone su organización en la actualidad. Destacó además la importancia del acto como la primera gran cita para el nuevo bando y para las amazonas, a quienes animó a disfrutar de la jornada.

Para finalizar, el presidente del Bando de los Caballos del Vino subrayó el esfuerzo realizado este año, con la incorporación de ocho peñas más que en la pasada edición, lo que refuerza la dimensión y el carácter participativo de la Romería e invitó a todos los caravaqueños a sumarse a esta cita.