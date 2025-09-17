Bullas celebra sus fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario

El concejal de Festejos, David Madrid, presentó la programación de las Fiestas Patronales de Bullas en honor a la Virgen del Rosario, que se celebrarán del 26 de septiembre al 7 de octubre.

Para el concejal David Madrid "llega nuevamente ese mes especial en el que Bullas se engalana para conmemorar sus Fiestas Patronales, combinando tradición con modernidad. Una celebración que nos permite convivir, disfrutar juntos y reforzar los vínculos que nos unen, además de expresar la diversidad y la riqueza cultural y artística de nuestro pueblo, mostrando al mismo tiempo el carácter alegre y acogedor que nos define".

El inicio de estas fiestas patronales llega con la lectura del pregón el viernes, 26 de septiembre, a cargo de Paco Sánchez, presentador del programa ‘Hoy por hoy Murcia’ en Radio Murcia de la Cadena Ser. Ese fin de semana, también es la presentación de peñas el sábado 29 de septiembre y el Día de la Vendimia el domingo 30 de septiembre.

El programa musical de las fiestas incluye los siguientes festivales: la 30 edición del BullRock 2025, con Barón Rojo y Santero y los Muchachos, a nivel nacional, y El Roble Azul, Tablacho, Skasos, Nohmad, Insanity, Yus Cawa, La Banda de los Hnos. Carrascalejo y Psychosis, a nivel local, del 26 al 27 de septiembre en La Almazara; el sábado 4 de octubre, el Ruidismo, presenta su onceava edición con una variada oferta donde hay cabida para el pop, música alternativa y underground; y en la zona joven a lo largo de las fiestas contaremos con djs como Javi Boss, Chumi Dj o Nano Dj.

Completo programa de actividades

Además, los conciertos de Melody el sábado 4 de octubre, un tributo Estopa llamado ‘Partiendo la Pana el domingo día 5, el espectáculo de la orquesta La Mundial el lunes 6 de octubre, así como un homenaje a la música española para mayores esa tarde, y la música del grupo Raya Real para el último día de fiestas el martes día 7 se suman a dicha programación. Sin olvidar, la conocida “Noche de las migas” con las actuaciones de Eva Martí y Marian Dacal y Adri V. en el jardín municipal Adolfo Suárez. El colofón final a todos estos conciertos llega con el festival del Ciclo Antioxidante con Los Planetas como cabeza de cartel el sábado día 11 de octubre en la Almazara.

Entre las actividades también destaca, la celebración de la 33° edición de la Muestra de Teatro en Otoño, los talleres infantiles con el Tío de la Pita y los chupinazos en el balcón del Ayuntamiento de Bullas en la plaza de España, la tradicional diana, El Zacatín, la holi diana infantil, el gran desfile de carrozas, un concierto de rock en familia, el espectáculo de humor “Bullas se ríe”, entre otras.

También, este año, el deporte vuelve a ocupar un lugar destacado en la agenda festiva. Desde competiciones locales hasta exhibiciones que fomentan la participación de todos y todas.

Por supuesto, el programa se completa con todos los actos religiosos, como novenas, misas, ofrenda floral y procesiones en honor a la Virgen. Destacando, al igual que el año pasado, la procesión del domingo de las fiestas en la mañana.

Finalmente, David Madrid expresó su agradecimiento “a todas las personas que hacen posible la celebración de estas fiestas, manteniendo viva la alegría festiva y preparando cada actividad con dedicación y entusiasmo”. Asimismo, deseó unas felices fiestas para todos, invitando a vivirlas con respeto, armonía e igualdad.