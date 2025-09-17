El alcalde de Cieza, obligado a ganar la cuestión de confianza para aprobar los presupuestos de 2025

Este miércoles tuvo lugar el Pleno extraordinario en el que se debatía la aprobación de los presupuestos municipales de Cieza. Antes de que se iniciase el acto, se guardó un minuto de silencio por el deceso de Amparo Pino, edil del PP, quien, lamentablemente, falleció el día anterior a la celebración del Pleno municipal.

El resultado de la votación fue de 8 votos a favor de la aprobación (los del PP, que ostenta el Gobierno de Cieza) y de 12 en contra (9 de PSOE y 3 de Vox).

Por tanto, después de que la semana pasada la aprobación de los presupuestos quedara en suspenso, hasta este miércoles, por la carencia de los informes solicitados por la oposición al Gobierno Local, ahora se debe a pasar a la segunda fase del proceso.

Estos presupuestos planteados por el alcalde Tomás Rubio van asociados a una cuestión de confianza que se realizará el próximo lunes. Si la oposición no presenta un candidato alternativo (y que logre consenso en los partidos que no forman parte del Gobierno local) a la alcaldía ciezana, serán aprobados.

Según ha podido constatar esta redacción, tanto PSOE como Vox “no van a pactar entre ambos para desalojar de la alcaldía al regente del PP”. De esta forma, lo más probable es que Tomás Rubio gane la cuestión de confianza y que, por tanto, se aprueben los presupuestos municipales.

En este sentido, las principales quejas de la oposición ciezana subrayan “la falta de diálogo por parte del Gobierno del PP a la hora de elaborarlos, que no se incluyan en los mismos una partida para un nuevo contrato para la recogida de la basura (el problema principal que padece Cieza) y que cuando estos presupuestos de Cieza de 2025 entren en vigor quedará menos de un mes del año presente para que sean efectivos”, por lo que, según destacan fuentes de la oposición, “su único propósito consiste en perpetuarse en el cargo, a pesar de estar en minoría, hasta el final de la legislatura, para luego prorrogarlos y, por supuesto, sin pensar en el bien común de la ciudadanía ciezana”.