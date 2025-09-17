La primera semana de octubre será para la Virgen de la Aurora en Lorca

La Virgen de la Aurora será la protagonista absoluta en la Ciudad del Sol durante la primera semana de octubre. Y es que, un año más, la hermandad encargada del culto a la misma ha preparado, entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre, un extenso programa de actos para honrar a su titular.

Así, en la antigua Colegiata de San Patricio (a partir de las 19:30 horas) se llevará a cabo durante las citadas jornadas el tradicional Quinario, que se irá enriqueciendo con diversas citas. La primera de ellas tendrá lugar el martes 30, cuando Jesús Martínez Torrente –magistrado juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Lorca y hermano de la Aurora– pronuncie el V Pregón y Exaltación de Gloria a la Virgen de la Aurora.

Trono de la Aurora, reformado por la Escuela Taller. / L.O.

Por otro lado, tras la misa del viernes 3 se celebrará el rezo del Rosario claustral y, seguidamente, tendrá lugar la tradicional serenata trovera, también junto a la cuadrilla, en la que troveros llegados desde distintos puntos de España dedicarán sus versos a la Virgen en el marco del Certamen Nacional de Trovo a lo divino. Todo culminará al día siguiente, sábado, día en que la virgen –tras la misa que se celebrará a las 18 horas– saldrá en procesión por las calles del Casco Histórico en compañía de los ‘Auroros de Lorca’, los hermanos de la Aurora de Priego de Córdoba y los auroros de La Copa de Bullas y de Pozo Estrecho.

Trono reformado

Durante el recorrido, propios y extraños podrán admirar el trono de la Aurora, recientemente reformado por el Taller Municipal de Cerrajería, que también ha reforzado la estructura del mismo. Además, se han incorporado cabezas de viga talladas y doradas, así como un nuevo cíngulo para el estandarte, compuesto de ramilletes de flores preservadas. En cuanto al cartel anunciador de los actos, cabe reseñar que es obra del afamado Juan Francisco Martínez Zamora, pintor consagrado en el mundo del arte sacro contemporáneo.