Las plantas de biogás regresarán al Pleno de Lorca

Nueve meses después de que la 'avalancha' de proyectos para la construcción de plantas de biogás en el municipio de Lorca saliera a la palestra, el asunto volverá al Pleno de Lorca. Isabel Casalduero, portavoz del PSOE en la asamblea local, lo anunciaba este martes, explicando que desde su grupo político se volverá a presentar una moción para reclamar una modificación del Plan General de Ordenación Urbana "que fije distancias mínimas, proteja la salud pública y garantice la participación vecinal".

Casalduero Jódar durante la reunión con los vecinos. / L.O.

En este sentido, la edil socialista recordaba que en comunidades como Andalucía ya existe un "marco normativo claro" que regula distancias, niveles de emisiones, ruidos, olores y procedimientos de evaluación ambiental. "No estamos en contra del biogás, pero sí de que se instalen plantas sin regulación, sin distancias y sin respeto a los vecinos de Lorca", señalaba la concejala, que ponía como ejemplo el proyecto planteado en las inmediaciones de La Hoya y El Hinojar. Una posibilidad que despertaba gran inquietud entre los vecinos.

Rechazada hace meses

Sin embargo, tras el anuncio realizado por la también secretaria general a nivel local del Partido Socialista, fuentes municipales recordaban que el proyecto de planta en Hinojar que motivaba la moción fue rechazado meses atrás, puesto que el mismo generó gran conflictividad vecinal, algo incompatible con las condiciones decretadas por el Ayuntamiento para la concesión –o no– de la declaración de interés público.

"Está claro que el PSOE se ha empeñado en que el tema de las plantas de biogás termine en Lorca entre escenas de enfrentamiento, tensión y crispación, con el único objetivo de reventar la tranquilidad vecinal, fruto de la desesperación que tienen por tapar a toda costa sus continuos casos de corrupción", señalaban estas mismas fuentes, que terminaban acusando al Gobierno de la nación de generar una 'burbuja del biogás'.