Lorca amplía el operativo de seguridad para Feria con la vista puesta en el tráfico

"El mayor de la historia". Así definía el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, el dispositivo especial de seguridad y emergencias que se desplegará en el municipio durante los próximos días con motivo de la Feria. Un dispositivo que este año girará sobre dos ejes: evitar las conductas incívicas y 'salvar' las obras de soterramiento de la trama urbana de la Ciudad que desde hace meses ejecuta ADIF, y que hasta el día 30 mantendrán cortada al tráfico rodado la Alameda de Cervantes.

Durante la presentación, que se llevaba a cabo tras la Junta Local de Seguridad en la que participaban los mandos y responsables de los distintos cuerpos de seguridad y emergencias, el regidor destacaba que la plantilla de Policía Local prestará servicio al completo durante las celebraciones, en las que también tomará parte la Unidad de Drones así como la sección equina.

Junta Local de Seguridad celebrada este martes en Lorca. / L.O.

"El dispositivo está dirigido a velar por la seguridad, la movilidad y la convivencia cívica. Se han habilitado casi una treintena de aparcamientos que permitirán disponer de unas 9.000 plazas. Todas ellas, situadas en zonas estratégicas para posibilitar a lorquinos y visitantes llegar cómodamente a todos los lugares en que se llevarán a cabo los acontecimientos que se darán cita estos días", explicaba Gil Jódar.

Así, además del millar de servicios que se llevarán a cabo desde los diferentes cuerpos de seguridad y emergencias, hay que sumar el resto de servicios dependientes del Ayuntamiento, desde el eléctrico, pasando por el de limpieza y de suministro de agua, que también movilizarán a sus plantillas para asegurar que las festividades transcurran sin incidentes.

Conductas incívicas

"Se pondrá especial énfasis en la vigilancia de la convivencia evitando comportamientos incívicos como micciones en la vía pública y ‘botellón’", reiteraba el regidor, que pedía la colaboración de la ciudadanía: "tenemos que ser ejemplo de civismo, apelo a la conciencia de todos, a la vez que pido comprensión por las especiales circunstancias del tráfico rodado que vamos a vivir estos días".

Una colaboración que también reclaman los vecinos del Casco Antiguo, que desde hace meses requieren medidas para evitar que sus calles se conviertan en "ríos de orín". La problemática, desvelada por este diario el pasado mes de julio y que era recogida por los partidos de la oposición, vivía este martes un nuevo episodio, cuando varios balcones de la calle Álamo aparecía 'decorados' con bolsas de basura a modo de protesta silenciosa contra el incivismo durante los días de festejos.

Bolsas de basura en un balcón de la calle Álamo. / L.O.

"Los vecinos tienen razones y derechos de peso para exigir multiplicar el número de módulos sanitarios en las fiestas de Lorca. Su número tiene que dimensionarse a las previsiones, siempre generosas, que se dan desde las concejalías concernidas sobre las miles de personas que han estado disfrutando de nuestras fiestas en nuestras calles", señalaba el portavoz de Izquierda Unida, Pedro Sosa, al respecto de las protestas vecinales.

Consultado a este respecto, el alcalde del municipio explicaba que este año se ha incrementado "de manera sensible" el número de urinarios disponibles en el casco antiguo, así como de los "servicios destinados a la sanción de este tipo de conductas" con el objetivo de reducir todo lo posible estos comportamientos.