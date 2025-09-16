Los enganches vuelven a la plaza de toros de Lorca para cerrar la Feria por la puerta grande

El caballo volverá a ser protagonista durante la Feria de Lorca. Y lo será, un año más, de la mano de la 'Asociación de Enganches de Lorca', que nuevamente se suma al programa de festejos con dos actos ya consolidados en la Ciudad del Sol: el paseo a caballo y la exhibición de enganches. A este respecto, cabe destacar que la primera cita tendrá lugar este sábado a la una de la tarde por las principales calles de la ciudad; mientras que la exhibición será el domingo 28, día en que los carruajes volverán a tomar el Coso de Sutullena.

Presentación del evento, este martes. / L.O.

Según destacaba la presidenta de la asociación organizadora, Lola Sánchez, en la exhibición –que alcanza las 19 ediciones– se espera que tomen parte más de una veintena de carruajes que, a partir de las 12 del mediodía, exhibirán sus habilidades y patrimonio. Enganches en tronco, tándem, potencia, limonera, tresillos y cuartos estarán presentes en el albero de Sutullena, al que llegan desde Murcia, Cartagena, Almería y Sevilla, así como desde el propio municipio.

"Es una oportunidad única contemplar verdaderas reliquias. Piezas, muchas de ellas de museo, en las que se cuida hasta el más mínimo detalle, coche, presencia de caballos, guarniciones y atuendos de quienes las dirigen o acompañan", aportaba el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, una aseveración con la que coincidía Sánchez Arcas: "te tiene que gustar mucho esto", sumaba la presidenta de la entidad organizadora.

Programa variado

Como parte del programa de la Feria, las propuestas de la asociación de enganches son una muestra más de la variedad del mismo. En este sentido, Gil Jódar invitaba a la ciudadanía a tomar parte del mismo. "Hay acontecimientos para todos, en distintos escenarios, que permiten mostrar una ciudad única. Estos días recibiremos a miles de ciudadanos de poblaciones limítrofes por lo que todo está listo para darles la mejor de las bienvenidas”.