El Ayuntamiento de Cieza decreta tres días de luto oficial por el fallecimiento de la concejala Amparo Pino

Amparo Pino, concejala del Gobierno municipal de Cieza, ha fallecido este martes por la mañana. Por tal motivo, el alcalde, Tomás Rubio, ha decretado tres días de luto oficial, lo que implica que las banderas ondearán a media asta en los edificios municipales y se suspenden los actos oficiales.

Los Plenos convocados para este miércoles, uno extraordinario de presupuestos y el ordinario correspondiente al mes de septiembre, sí se celebrarán “por petición expresa de la familia y deseo de la fallecida”, han señalado fuentes de alcaldía.

El alcalde ha expresado públicamente su dolor por la pérdida de Amparo Pino, manifestando que “hoy nos invade una profunda tristeza. Hemos perdido a nuestra compañera y amiga Amparo Pino, una persona entregada, cercana y siempre dispuesta a dar lo mejor por Cieza. Su forma de trabajar, su alegría y su humanidad dejan una huella imborrable en todos los que compartimos con ella tantas horas de esfuerzo e ilusión de trabajo por nuestro municipio y de manera especial a favor de los más vulnerables, de la inclusión, los mayores, las mujeres y personas con discapacidad. En nombre de todo el equipo de gobierno y en el mío propio, quiero enviar un fuerte abrazo y todo nuestro cariño a su familia y seres queridos en estos momentos tan dolorosos”.