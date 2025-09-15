Semana Santa
La Virgen de los Dolores de Lorca estrena manto acercándose a los fieles
Diseñado por Joaquín Bastida, se trata de una pieza 'de camarín' destinada a ampliar el ajuar de la titular del Paso Azul
"Un manto azul para que nuestra Virgen pueda vestir siempre su color, tal y como ideó Cayuela". Así se refería Tana García, presidenta de la Asociación de Ntra. Señora de los Dolores y Camarera de la titular del Paso Azul a la nueva pieza incorporada al ajuar de la 'Dolorica', que era estrenada este lunes durante la festividad de los Dolores Gloriosos.
Además, con motivo de la incorporación al patrimonio de la Hermandad, y para celebrar el XXVIII aniversario de la Coronación Canónica de la Stma. Virgen de los Dolores, desde la cofradía se abría la iglesia de San Francisco a lo largo de todo el día en una jornada de veneración. Para la misma, la titular azul se situaba en el centro del altar del templo, donde recibía el cariño de cientos de lorquinos que aprovechaban para admirar el nuevo manto 'de camarín' desde todos los ángulos.
Elaborado por iniciativa de la citada Asociación, se trata de una pieza bordada en oro sobre en terciopelo azul, diseñada por Joaquín Bastida, y que viene a complementar el traje de seda azul celeste –que también vestía para la ocasión– bordado en sedas matizadas estrenado en el año 2024 y diseñado por José Miguel Gimeno.
Asimismo, con motivo del XXVIII aniversario, la imagen de Capuz ceñía la corona de la coronación canónica que se le impusiera el 15 de septiembre de 1997, realizada por Fernando Marmolejo Camargo. Compuesta por una corona o diadema propiamente dicha que presenta los símbolos de la Pasión con el escudo de Lorca en el centro y, por otra parte, por un halo realizado en plata dorada con diamantes y zafiros en el que figura el emblema de la Hermandad y, sobre él, un anagrama mariano superado por una paloma junto a dos ángeles en representación del Espíritu Santo.
Completaba el conjunto el puñal, realizado en oro blanco y amarillo y pedrería, que se configura a modo de cruz; un broche de brillantes y esmeraldas regalado el pasado Viernes de Dolores; y un cojín, de raso carmesí bordado en oro, seda y pedrería, diseño de Joaquín Gimeno Mouliaá del año 2007.
