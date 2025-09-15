Rescatado un motorista accidentado junto al embalse de Puentes, en Lorca

Hacia las 13 horas 55 minutos de hoy, una llamada solicitaba ayuda del al 112 Región de Murcia. Según el llamante, que se encontraba realizando una ruta en moto por los alrededores del embalse de Puentes, en el término municipal de Lorca, había sufrido una caída, en una zona de difícil acceso, presentando un fuerte dolor en el tronco y la clavícula, lo que le impedía continuar.

Lugar del accidente, visto desde el aire. / 112 Región de Murcia

Tras recibir la ubicación precisa del afectado, al lugar se desplazaba un dispositivo especial compuesto por un agente medioambiental, un helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, una sección del grupo de rescate aéreo del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia, parte del Servicio de Emergencias Municipal del Ayuntamiento de Lorca y una ambulancia del 061, que conseguían poner a salvo al afectado, un hombre de 65 años de edad.

En concreto, tras ser rescatado por bomberos del Grupo de Rescate Aéreos del Consorcio, y trasladado en el helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias hasta el punto de encuentro asignado a la unidad sanitaria del 061, el mismo era transferido a la unidad sanitaria del 061, que lo transportaba hasta el hospital Rafael Méndez de Lorca, para una valoración más precisa.