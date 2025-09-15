Emergencias
Rescatado un motorista accidentado junto al embalse de Puentes, en Lorca
En el suceso intervenía un helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias por la dificultad del acceso
Hacia las 13 horas 55 minutos de hoy, una llamada solicitaba ayuda del al 112 Región de Murcia. Según el llamante, que se encontraba realizando una ruta en moto por los alrededores del embalse de Puentes, en el término municipal de Lorca, había sufrido una caída, en una zona de difícil acceso, presentando un fuerte dolor en el tronco y la clavícula, lo que le impedía continuar.
Tras recibir la ubicación precisa del afectado, al lugar se desplazaba un dispositivo especial compuesto por un agente medioambiental, un helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, una sección del grupo de rescate aéreo del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia, parte del Servicio de Emergencias Municipal del Ayuntamiento de Lorca y una ambulancia del 061, que conseguían poner a salvo al afectado, un hombre de 65 años de edad.
En concreto, tras ser rescatado por bomberos del Grupo de Rescate Aéreos del Consorcio, y trasladado en el helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias hasta el punto de encuentro asignado a la unidad sanitaria del 061, el mismo era transferido a la unidad sanitaria del 061, que lo transportaba hasta el hospital Rafael Méndez de Lorca, para una valoración más precisa.
- Un turista de Málaga llega a Murcia, visita todo el centro y lanza un comunicado: 'No vengáis a Murcia en septiembre
- Cancelados los avisos por lluvias y tormentas este martes 9 de septiembre en la Región
- Le cobran 81€ por cenar en la Feria de Murcia y denuncia públicamente el servicio: 'No vayáis; les pedí ticket y me dieron una hoja de cuaderno
- Fue de las primeras tabernas para estudiantes y ahora es 'la mejor barra de Murcia': hasta 72 tapas
- La nueva circunvalación de Santomera deja aparcada la ‘autovía del bancal’
- El fuego se desata en un garaje de Murcia
- Condena de 4 años de prisión para los principales acusados de la Púnica murciana
- En directo: Atlético Madrileño-Real Murcia