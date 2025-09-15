La Feria de Lorca ultima los preparativos apostando por la inclusión y la seguridad

Más pedanías y más barrios con más frecuencia. Este es el resumen de las novedades que incorpora para este año el servicio de autobús nocturno que entrará en funcionamiento con el inicio de la Feria. Gratuito y con plazas disponibles hasta completar aforo, tomará como eje el Recinto Ferial del Huerto de la Rueda, contando con dos líneas, una para pedanías y otra para barrios conectando el casco urbano.

"El objetivo es ofrecer a los lorquinos y visitantes una alternativa al uso del vehículo particular, aportando seguridad en los traslados nocturnos en unas fechas en las que miles de personas, lorquinos y visitantes, se desplazan por todo el municipio" señalaba Juan Miguel Bayonas, edil de Limusa; mientras que la concejala de Vertebración del Territorio, Carmen Menduiña, hacía hincapié en el ampliado número de diputaciones a las que llegará el servicio.

Bayonas y Menduiña durante la presentación de las novedades del 'Búho Bus'. / L.O.

En este sentido, cabe señalar que la línea del 'centro' funcionará de manera ininterrumpida desde las 21 horas de la noche hasta las tres de la madrugada, los días 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre; mientras que la de pedanías lo hará desde las 21 horas de la noche hasta las tres de la madrugada, los días 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre. Sin embargo, en el caso de Zarzadilla de Totana, Las Terreras, Zúñiga, Torrealvilla, La Parroquia, El Consejero, Ramonete, Morata y Aguaderas, territorios que se suman este año al recorrido, el servicio funcionará los días 19 y 20 de septiembre, así como el 26 y 27 de septiembre, con salida a las 17:30 horas y regreso a las 2:30 de la madrugada.

Referente en inclusión

Con respecto a la Feria, este lunes también se presentaban desde las concejalías de Discapacidad y Festejos las iniciativas destinadas a garantizar unos festejos inclusivos. Para ello, al igual que el año pasado, los grandes conciertos y espectáculos contarán con intérpretes de lengua de signos, subtítulos en directo y códigos navilens –entre otras adaptaciones– para asegurar la participación de personas con diversidad funcional.

Belén Díaz (c.) y Mari Huertas García (i.) presentan las adaptaciones de las que dispondrá la Feria. / L.O.

Asimismo, dentro de las adaptaciones, se volverá a garantizar el acceso gratuito a las atracciones para los acompañantes de personas con discapacidad siempre que se presente la correspondiente acreditación, y se ampliará el horario en que las mismas funcionarán sin ruido. En este caso, será del lunes 22 al jueves 25 de septiembre, entre las 18 y las 22 horas, cuando el recinto ferial se convierta en un espacio libre de ruidos y luces.

Más limpieza y seguridad

Por su parte el Partido Socialista local, a través de José Ángel Ponce, proponía varias medidas "para atajar los problemas de seguridad, limpieza, parques y jardines y transporte que se vivieron en la festividad del año pasado". Con este objetivo, los socialistas elaboraban el plan 'Feria 2025', que gira en torno a la ampliación del dispositivo de limpieza, el embellecimiento general de parques, plazas y jardines, el refuerzo de la seguridad y la implantación de un plan de mejora de aparcamientos, servicios lanzadera desde zonas disuasorias, autobuses hacia pedanías y refuerzo del transporte nocturno.

José Ángel Ponce, en una imagen de archivo. / Daniel Navarro

Además, desde la agrupación socialista se planteaban medidas complementarias como la instalación de baños portátiles adaptados, puntos higiénicos en solares adecentados, baños específicos para personas ostomizadas, nuevas zonas de aparcamiento público y la ampliación de los días sin ruido para personas con TEA, una iniciativa impulsada por primera vez en 2019. Con respecto a las propuestas realizadas por el PSOE, fuentes municipales calificaban de "viejas y caducas" las medidas, acusando a la formación de intentar "reventar la feria como sea".