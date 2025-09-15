El Paso Blanco de Lorca propone dos exposiciones para adentrarse en el arte y la historia

El inicio del 'curso' del Paso Blanco estará protagonizado por el arte y la cultura. Y es que, por un lado, el Museo de Bordados del Paso Blanco (MuBBla) y por otro el Coro de Damas de la Virgen de la Amargura han preparado dos exposiciones que explorarán estos mundos.

Por un lado, en el marco del XXX aniversario del MuBBla, la exposición 'Los Tres Felices' reunirá 46 piezas y un valioso legado documental que abarcan 121 años de historia (1891–2012). Centrada en los trabajos de Antonio Felices López, Emilio Felices Barnés y Antonio Felices Iglesias, la muestra permitirá recorrer la evolución artística del Paso Blanco a través de tres de sus figuras artísticas más insignes. Se inaugurará el viernes 19 de septiembre a las 20 horas y podrá disfrutarse hasta el 9 de noviembre.

El presidente del Paso Blanco, Ramón Mateos, durante la presentación. / L.O.

Por su parte, el Coro de Damas de la Virgen de la Amargura presenta 'Diálogos', una exposición de escultura que reúne las obras de los afamados Luis Ramos y Antonio Martínez. La inauguración será el jueves 18 de septiembre, a las 20:00 horas, en el Aula Cultural de Cajamurcia en Lorca. A este respecto, cabe destacar que la muestra permite al público contemplar cómo dos artistas de estilos distintos entablan un diálogo creativo mediante sus esculturas, generando un espacio de reflexión sobre la forma, el material y la expresión artística.

Horarios de visita: Los Tres Felices : del viernes 19 de septiembre al domingo 9 de noviembre en el horario habitual del muBBla .

: del viernes 19 de septiembre al domingo 9 de noviembre en el horario habitual del . Diálogos: del jueves 18 al sábado 27 de septiembre, de 11:30 a 13:30 y de 17:30 a 20:30 horas, en el Aula Cultural de Cajamurcia.

"Estas dos exposiciones ofrecen a los lorquinos y visitantes de la Región la oportunidad de disfrutar del legado histórico del Paso Blanco y de la creatividad contemporánea en escultura, combinando tradición y vanguardia en un mismo recorrido cultural", señalaba el presidente de la cofradía, Ramón Mateos; unas palabras con las que el edil responsable de Cultura, Santiago Parra, coincidía de pleno.