La Exaltación de la esperanza

La patrona de Caravaca de la Cruz realizó su tradicional procesión extramuros de la fortaleza santuario, donde se custodia y venera durante todo el año. Así se ponía punto final a la celebración del Quinario de Exaltación de la Vera Cruz.

Los actos comenzaron con una celebración religiosa, que estuvo presidida por el obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, junto al rector de la Basílica y varios sacerdotes del municipio. Lorca Planes resaltó durante su homilía que «la cruz de Cristo es un gesto de amor»; en este sentido, destacó las palabras del papa León: «Jesús no ha muerto: no en vano, ha ofrecido su vida por nosotros». Sobre el símbolo de la cruz indició en que «abre al mundo una esperanza viva para un deseo de estar con Jesús».

Pidió que «cuando creamos que estamos como Jesús colgados en la cruz, cuando nos falta el aliento, tenemos que acudir a él, que el señor nos concederá un corazón grande para amar». Señaló que «debemos percibir la necesidades de nuestros hermanos y las fuerzas para ayudarles».

Posteriormente el Lignum Crucis cruzó el umbral de la fachada principal de la Basílica para recorrer el canapé que bordea el Alcázar Santuario. A su regreso a la lonja se procedía la bendición de Caravaca y sus campos. Cientos de caravaqueños acompañaron a la patrona en su día.

Durante este quinario se presentó al nuevo rector de la Basílica Tomás Álvarez, que sustituye a Emilio Andrés Sánchez, tras nueve años como rector.

También fue el primer quinario del nuevo hermano mayor de la Cofradía de la Vera Cruz, Jesús López y su junta directiva, así como del secretario general de Comisión de Festejos, Antonio Reinón. También se estrenaron en su cargo las Amazonas del Bando, Mónica García y Triana Fernández, así como el Caballista del Año, Diego Sánchez.

El acto contó con la presencia del alcalde de Caravaca, José Francisco García, quien estuvo acompañado del consejero de Fomento, Jorge García Montoro, así como de varios concejales de la Corporación municipal.

Este año 2025, el quinario estuvo dedicado a las misiones y al Jubileo de la Esperanza, bajo el lema ‘Iglesia misionera, camino de esperanza’. Por la cátedra de la Basílica predicaron Francisco Romero, director de la Comisión para la Evangelización de la Conferencia Episcopal Española y coordinador del Año Jubilar de la Esperanza; monseñor Francisco Pérez, arzobispo emérito de Pamplona y obispo emérito de Tudela; fray Sergio Marqueta, prior del convento de los Padres Carmelitas de Caravaca de la Cruz, y José María Calderón, director nacional de las Obras Misionales Pontificias en España. Además, la colecta de la misa de enfermos e impedidos estuvo dedicada a la Fundación Jesús Abandonado.