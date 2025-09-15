Los datos de criminalidad descienden a mínimos históricos en Lorca

El número de delitos cae por primera vez en los últimos años en Lorca, manteniéndose una mejoría que se iniciaba pocos meses después del comienzo de la legislatura. Las estadísticas del Ministerio de Interior sitúan a la ciudad en los mejores resultados desde que existen registros; y es que, caen hasta un -2 por ciento en el primer semestre de este año, con lo que se mantiene la tendencia, rompiendo la dinámica negativa que se arrastraba desde hace casi una década.

Las medidas llevadas a cabo han permitido unos efectos inmediatos, pasando de un 22,4 por ciento a un -2, lo que supone un recorte de un 24,4 por ciento en poco más de doce meses. Estos datos, a los que ha tenido acceso esta redacción, han sido constatados por el concejal de Seguridad Ciudadana, Juan Miguel Bayonas, a preguntas de LA OPINIÓN.

Vehículos de Policía Local en la Plaza de España. / Daniel Navarro

El Gobierno de Lorca, ha asegurado en sus manifestaciones, no se conforma con estos datos, logrados con las medidas llevadas a cabo, y que han permitido unos efectos inmediatos. "Es una muy buena noticia, un factor de estímulo para seguir trabajando, porque no nos damos por satisfechos, con estos resultados. No queremos únicamente que no haya inseguridad, sino que los lorquinos se sientan seguros", aporta.

Concretamente, el edil achaca los datos a la implementación de un nuevo modelo aplicado en barrios y pedanías. "Ha sido fundamental. Hemos implantado nuevos criterios, logrando una mayor efectividad. Así hemos podido romper esa dinámica negativa que se arrastraba en los últimos años. Cambios que veníamos reclamando en la anterior legislatura y que conformaban nuestro plan de trabajo", explica. En este sentido, Bayonas López hace hincapié en el papel de los agentes de Policía Local "que han demostrado entrega y compromiso con la seguridad ciudadana", así como a la ampliación de medios técnicos y humanos llevada a cabo en los últimos meses.

Última incorporación de medios para la Policía Local. / Daniel Navarro

Más personal

"El número de agentes de la Policía Local es insuficiente, por ello, nada más llegar lo ampliamos y vamos a continuar en esa dinámica hasta lograr los efectivos necesarios para un municipio, el segundo en extensión, de nuestro país", señala, reclamando un esfuerzo similar al Estado: "las plantillas de Policía Nacional y Guardia Civil tienen que crecer, y lo tienen que hacer cuanto antes, porque no es una petición reciente, sino histórica".

Por otro lado, Bayonas López reitera que las conseguidas son cifras nunca antes contempladas, desde que se tienen registros, y que muestran el esfuerzo realizado por todos. "Repasando las estadísticas nos encontramos con que la comparativa del año pasado con el actual nos arroja que se han producido 35 denuncias menos. Hemos logrado un recorte en poco más de doce meses de 24,4 puntos. Es la primera vez en diez años que se produce un descenso en el número de delitos. Eso demuestra que se están haciendo las cosas bien, aunque, vuelvo a insistir, faltan más agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil".

En cifras 2019. 8,4% 2020. -5,3% (Confinamiento Covid) 2021. 18,1% 2022. 22,4% 2023. 20,2% 2024. 1,1% 2025. -2% Fuente: Ministerio de Interior

Por último, el edil recuerda que está en marcha un nuevo proceso para ampliar el número de efectivos de la Policía Local. "Son procesos largos, pero no vamos a parar hasta lograr la plantilla adecuada para un municipio como el de Lorca. A comienzos del verano también se clausuraba la Academia de Policía, en la que han participado aspirantes a los Cuerpos de Policía Local de la Región de Murcia de Cieza, Mula, Totana y Lorca. Hemos recuperado la academia en Lorca, permitiendo que se formen en nuestra ciudad agentes de distintos puntos de la Región y evitando que nuestros policías tengan que acudir a otros territorios. El final de la academia llevaba a ocho policías más a nuestras calles, con lo que la plantilla de la Policía Local suma ya 131 agentes, la cifra más alta de la última década", termina.